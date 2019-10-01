美國務卿、司法部長 全陷電話門

2019-10-01 23:57 聯合報 編譯 聯合報 編譯 莊蕙嘉 ／報導



美國總統川普今年七月和烏克蘭總統澤倫斯基通電話時，國務卿龐培歐也在場。（美聯社） 分享 facebook

美國總統川普的「電話門」案情繼續發酵，已接到國會傳票的國務卿龐培歐涉入甚深，在川普與烏克蘭總統澤倫斯基通電話時也在場。不僅川普施壓烏克蘭，連司法部也尋求英國、義大利等外國合作，調查通俄門案起源。另國會眾議院也對川普私人律師朱良尼發出傳票，且將要求多位前任及現任外交官作證。

華爾街日報報導，一名國務院高級官員說，今年七月廿五日川普與澤倫斯基通電話時，龐培歐也在場。

一名「吹哨者」、曾在白宮工作的中央情報局官員投訴，川普透過電話八度對澤倫斯基施壓，要求調查美國前副總統拜登父子。

眾院外交、情報及監督等三個委員會，聯合向朱良尼發出傳票，要求他交出與烏克蘭往來的相關資料。朱良尼上月坦承和烏克蘭官員會面，但宣稱是國務院授意。

龐培歐九月卅日按原定計畫展開歐洲訪問之旅，他上周曾表示尚未看完吹哨者的投訴內容，但就他所知，國務院官員的行動「完全適當且始終如一」，致力加強與烏克蘭的關係。

龐培歐也表態反對公布通話內容，但是否公布仍由白宮決定。他說：「這是國家領導人之間的私下談話，這些談話並不會常常公開。」

美國司法部部長巴維理（右）據稱曾請求總統川普（左）引薦外國官員，以調查通俄門案源頭。（美聯社） 分享 facebook

報導也指出，不只龐培歐，司法部長巴維理曾請求川普引薦外國官員，因為他相信這些國家可能有通俄門案調查源頭的資訊，巴維理上周赴義大利和數名相關官員會面。

巴維理指派康乃狄克州聯邦檢察官德漢負責這項反情報調查，司法部透露，一些並非烏克蘭政府官員的人士已自願與德漢合作。

白宮發言人吉德里九月卅日表示：「司法部僅是要求總統引薦相關人士，以利後續調查進行，就只是這樣。」

除了發出傳票，眾院三個委員會也計畫請多名外交官作證，包括今年五月被召回的美國駐烏克蘭大使約瓦諾維奇、九月廿七日閃辭的美國烏克蘭特使佛克爾、國務院歐洲及歐亞副助卿肯特、國務院參贊布雷克布及美國駐歐盟大使桑德蘭等。

澤倫斯基九月卅日表示不會公開他和川普的電話紀錄，已準備好面對指控他違法的調查。

川普宣稱他有權和吹哨者對質，並稱此是間諜、叛國的行為。吹哨者的律師推文駁斥：「吹哨者有權維持身分匿名，法律保護此人不受報復，這樣做（對質）是違法的。」