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招生研究：43%白人學生 靠捷徑進哈佛

2019-10-01 13:52世界日報 編譯黃秀媛╱綜合30日電

亞裔學生對哈佛大學提出的申請入學平權行動官司正待法官裁決，而這項告訴引發的新研究，對財富、種族等因素在精英名校招生作業扮演的角色，提出更多問題。

非營利性的民間研究機構「國家經濟研究局」的研究發現，哈佛錄取的白人學生，43%是特別招募的運動健將(athletes)、校友子女(legacies)、父母或親戚曾捐款給哈佛(dean’s interest)、教職員子女(children of faculty)，統稱為「ALDC」。

黑人、拉丁美洲裔和亞裔學生這種比率都不到16%。

研究報告發現，獲得錄取的ALDC類別白人學生，約有75%如非有這些特別優待，根本上不了哈佛。

研究顯示，申請哈佛的校友子女有將近70%是白人，相形之下，非ALDC類別的所有申請人中，白人只占40%。

研究報告說，如取消優先錄取運動員和校友子女，哈佛錄取的學生種族組成會大為改變，白人比率會降低，所有其他族群比率則提高或不變。

亞裔學生控告哈佛大學部招生故意歧視亞裔，對亞裔的錄取標準特別高。研究人員根據這項告訴，獲得2009至2014年的資料。

哈佛今年的錄取率只有4.5%，總共錄取1950人，其中亞裔占了25.4%，比率高於去年的22.7%，也創下哈佛10年來亞裔新生最高的比率。

哈佛2017年錄取的新生，少數族裔占了50.8%。這是哈佛成立380年來，錄取的新生首次有一半以上不是白人。

高等教育存在的特權、公平和種族平等正引起公共辯論，而哈佛宣稱種族只是招生作業的考慮因素之一，而且這種考慮對申請人有利無弊。

亞裔學生對哈佛提出的告訴在今年2月結辯，正待聯邦地區法官裁決，不過無論法官如何裁決都可望引起上訴。

研究發現，哈佛錄取的白人學生，43%是特咖招募的運動健將、校友子女、教職員子女，...
研究發現，哈佛錄取的白人學生，43%是特咖招募的運動健將、校友子女、教職員子女，或是父母、親戚曾捐款給哈佛。圖為哈佛學生在校園聊天。圖片來源／Getty Images
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