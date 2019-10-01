參謀首長聯席會議主席米利宣誓 成川普最高軍事顧問

2019-10-01 13:46 世界日報 記者張聲肇╱綜合報導



參謀首長聯席會議主席米利30日在雨中宣誓就任。圖為川普總統與米利握手致意。美聯社 分享 facebook

美國在三軍統帥身陷彈劾案、中俄伊朗的威脅加劇之際，30日在細雨中舉行參謀首長聯席會議主席米利(Mark Milley)的宣誓就任典禮，1日凌晨這位陸軍四星上將即將正式成為川普總統的最高軍事顧問。

步兵出身的米利1980年畢業於普林斯頓大學，擁有哥倫比亞大學碩士學位，他將面臨的挑戰還包括維繫美國軍隊的政治中立傳統，以及向慣於推特「發令」的總統提供坦率的建言。

米利在宣誓就職典禮上對著三軍統帥的總統說，「您大可放心，本人一定會隨時向您提出最周延、最坦承、最不偏不倚的(軍事)建言。」

他說，「國際環境充滿了複雜的挑戰，美軍隨時待命，以行動維持和平，必要時，贏得戰爭。」

川普讚揚米利是美國戰士「模範」，而美國的戰士是全世界「最堅強、最聰明、最勇敢，最優秀的。」

國防部高官大致都盡量不去碰彈劾案，其中涉及川普拿對外軍援當做談判籌碼；而米利將是今後美國與盟友和合作夥伴任何軍事協商的要角。

宣典禮上雖然沒人公開談起美國與外國的軍事合作，但米利告訴出席的外國國防領導人，他們親自出席這個典禮，意味美國與各友邦極為重視「大家共同的安全利益與共同價值。」

米利說：「作為參謀首長聯席會議主席，我期待與各位密切合作，確保我們的集體安全。」

61歲的米利多次在伊拉克、阿富汗擔任指揮官，軍事經歷豐富。2015年8月起擔任陸軍參謀長，現在接替陸戰將軍鄧福德(Joseph Dunford)，擔任參謀會議主席。

米利曾於1989年指揮特種部隊入侵巴拿馬，也曾參加在波士尼亞─赫塞哥維那執行戴頓和約的國際部隊。擔任陸軍領袖的期間，最為人知的建樹是准許女性參加前線作戰。