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為築美墨邊牆 川普推遲關島軍費恐打亂移防計畫

2019-10-01 13:40世界日報 編譯陳韻涵╱綜合30日電

川普總統推遲原定撥款給駐關島美軍的基礎建設經費，用以興築美墨邊牆。 美聯社
川普總統推遲原定撥款給駐關島美軍的基礎建設經費，用以興築美墨邊牆。 美聯社
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川普總統推遲原定撥款給駐關島美軍的基礎建設經費，用以興築美墨邊牆；關島是美軍在太平洋重要的戰略樞紐，川普此舉可能打亂駐日本沖繩陸戰隊移防關島的計畫，以及空軍彈藥庫現代化項目。

美軍旨在威嚇北韓並對抗中國軍事擴張的八項計畫經費中，7%被推遲用以挹注36億元的築牆計畫。

當局強調，只是推遲，不是削減經費；已對川普利用緊急命令籌措築牆經費的眾院民主黨表示，不會核准當局改變各計畫經費。

總部在檀香山的外國政策智庫「太平洋論壇」(Pacific Forum)主任貝克(Carl Baker)說：「挪用已核准的經費，將讓既有計畫陷入險境。」

參院25日通過阻止川普剝奪軍事基礎建設經費用以築牆的議案，民主黨掌控的眾院27日則通過法案，但川普預料比照3月措施反對此案。

關島有快速打擊潛艇海軍基地，還有往返本土的轟炸機空軍基地。

美軍計畫開始將派駐沖繩的5000名陸戰隊在2025年前移防關島；這是東京與華府當局數十年來的計畫，用以緩解沖繩政府的負擔；駐日美軍移防費用費用由美日共同負擔，美軍預料花費87億元，日方負擔31億元。

這些因築牆而延後的計畫雖然只占總預算的一小部分，影響卻很大，5600萬元的經費原本要為新陸戰隊基地提供大多數水源，既有的水資源不夠新增人員使用。

其他受影響的還有5000萬元的實彈射擊靶場，以及5200萬元的彈藥庫設施經費；文件顯示，駐日美軍不會在關島新基地蓋好前移防，經費不到位，可能延後移防計畫。

對此，美方迅速向日本保證，一切按照計畫進行。

時任防衛大臣岩屋毅(Takeshi Iwaya)上月表示：「我們收到來自美方的經費變動解釋，不影響既定的陸戰隊從沖繩移防關島的計畫。」

川普
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