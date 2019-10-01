桑德斯提收入不平等計畫 收入差距大的企業要加稅

2019-10-01 13:38 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合30日電



民主黨總統參選人桑德斯30日宣布旨在縮小企業收入差距的「收入不平等」計畫，要求對執行長的薪資高於員工中位收入50倍以上的企業，至少加徵0.5%的罰稅。 美聯社 分享 facebook

民主黨總統參選人桑德斯30日宣布旨在縮小企業收入差距的「收入不平等」計畫，要求對執行長的薪資高於員工中位收入50倍以上的企業，至少加徵0.5%的罰稅，高管的薪資如果超過員工中位收入的500倍，罰稅可達5%。

桑德斯的計畫與他的主要競爭對手、聯邦參議員華倫不同，華倫作為民主黨的激進自由派，強烈批評企業高管的高薪制，但她主張立法，以禁止企業執行長在拿到企業的股票五年內拋售，或是禁止三年內拋售回購的股票，與此同時，允許大企業的員工選舉40%的董事會成員。

華倫的競選陣營表示，她的主張是對企業執行長的高薪制釜底抽薪，因為高管的補償多是公司股票，他們往往更注重企業的短期行為。華倫還要求企業公佈高管與普通員工的薪資差異，與桑德斯一樣，要求對收入差異巨大的企業提高稅率。

桑德斯和華倫都主張大幅提高富人的遺產稅，將影響到企業高管的企業外收入。

桑德斯表示，他的收入不平等計畫，適用於所有年收入1億元以上的私企和上市公司，助手估計，計畫實施後，未來十年可籌到1500億元，以用來取消全國的健保債務。

桑德斯聲明說：「在收入和財富極不平等的時代，美國人要求大企業公平賦稅，現在是向企業界發出信號的時候，如果你們不制止貪婪與腐敗，我們將替你們制止。」

桑德斯表示，如果他的計畫去年得以實施，麥當勞多公司將多繳稅1億1000萬元，沃爾瑪公司多繳近7億9500萬元，摩根大通公司多繳9億9000萬元。

大企業執行長的薪資往往是普通員工的150倍，在S&P500種股票的企業，高管的薪資去年是員工的158倍。由於高管與員工的收入差異巨大，2017年，普通員工需工作151年才能拿到執行長一年的收入。