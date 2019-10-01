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加州首開先例 允大學明星學生運動員雇經紀人

2019-10-01 13:36世界日報 編譯孫梁╱綜合30日電

加州州長紐森30日簽署法案，允許大學明星學生運動員雇用經紀人，協助與贊助商簽約。...
加州州長紐森30日簽署法案，允許大學明星學生運動員雇用經紀人，協助與贊助商簽約。 美聯社
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加州州長紐森30日簽署法案，允許大學明星學生運動員雇用經紀人，協助與贊助商簽約。加州這一開全國先河的法律定2023年實施，但將顛覆美國業餘體育運動的格局，並因無視「國家大學體育協會」(NCAA)的規定而面臨司法挑戰。

紐森表示，他們的法律是要為大學的學生運動員提供更多的公平，使學生運動員把他們創造的財富與學校共享。批評者認為，明星級學生運動員為大學帶來財富，但他們卻得不到應有的資助，贊助的錢都讓校方得去。大學運動員多為非洲裔大學生。

紐森州長表示，其他有才智的大學生無論是文學、音樂還是技術領域，都能從他們的特長和努力中賺到錢，而體育生卻被禁止靠特長賺錢，但他們的大學卻從他們身上獲利巨大，運動員卻付出了健康、學業和專業的代價。

紐森預計，加州的法律也會被其他州效仿。但法律在州議會通過後，NCAA呼籲紐森否決，認為該法將抹殺業務運動員與專業運動員的區別，使加州獲得不公平的招生優勢，他們將採取進一步的舉措，但NCAA沒有說明是何措施。

NCAA表示將修改有關運動員賺錢的規則，但指出任何修改都要通過NCAA，而不是由各州自行立法。

加州的法律對公立和私立大學都適用，但不適用於社區學院。儘管法律是涵蓋所有的運動，但最賺錢的運動是美式足球和籃球。

學生運動員不領薪資，但法律規定，學校不能剝奪他們的獎學金，如果他們與贊助商簽約，也不能把他們趕出運動隊。但法律也規定了限制，即學生運動員簽約不得與校方的合約衝突，如校方與Nike公司簽約後，運動員就不能與Nike的競爭對手Under Armour公司簽約。

允許學生運動員通過勞動和比賽獲益，被認為是經濟公平與民權的一部分，加州法律的提案人、非裔的州參議員布萊德福德表示，大學的多數運動員是非裔，法案關乎到許久以來都沒解決的公平問題。

加州首開先例，允許大學運動員雇用經紀人和簽贊助合約。 美聯社
加州首開先例，允許大學運動員雇用經紀人和簽贊助合約。 美聯社
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