迷戀大店面 Forevevr 21被租金拖垮

2019-10-01 13:16 世界日報 編譯 世界日報 編譯 葉亭均 ／綜合30日電



Forever 21宣布破產，凸顯這家美國快時尚品牌在網路購物興盛、折扣業者強敵環伺之下策略錯誤，不注重成衣品質又不惜成本展店，加上業績節節敗退，終於被財務問題壓垮。

Forever 21在全美購物中心的地位早已邊緣化。在青少年服飾業者Abercrombie & Fitch等同業加碼投資於提升品質以吸引消費者之際，Forever 21依然停留在「廉價貨」的印象。當Zara調整戰術，包括調高品質與價格時，Forever 21並未跟上腳步。

當全美服飾連鎖業者關閉不賺錢門市、縮小店面以提高獲利時，Forever 21仍堅持不放棄租用大面積店面，租金負擔沉重。

其次，Forever 21被美國零售業早已存在的結構性問題擊倒。在消費潮流轉向網路購物之際，美國實體零售店面數量依然太多。瑞銀（UBS）今年初估計，網路零售滲透率到2026年將提高至百25%，現在則是16%，屆時美國的8.2萬家服飾店中，將有2.1萬家關閉。

此外，沃爾瑪與目標百貨（Target）等美國折扣零售巨擘愈來愈能抓住消費者的胃口，提供流行且優惠的價格。這些折扣業者擁有大型供應鏈，能因應海外市場工資上漲與關稅引發的成本上揚，Forever 21在這方面無法匹敵。