強生又被爆 曾摸女記者大腿

2019-10-01 13:14 世界日報 編譯 世界日報 編譯 胡夢瑋 ／綜合30日電



英相強生又被爆在餐會上摸女記者大腿，保守黨大會受打擊。 路透社 分享 facebook

英國保守黨大會29日登場，首相強生在當天被爆出20年前在餐會上摸女記者的大腿，而幾天前強生才被指控撥公款給女性密友企業家阿爾基芮（Jennifer Arcuri）。

英國衛報報導，時任旁觀者雜誌編輯的強生被控在1999年的私人午餐會上抓兩名女性的大腿。

星期日泰晤士報記者夏洛特．愛德華斯（Charlotte Edwardes）指控，在1999年一場私人餐會上，強生在餐桌底下摸她的大腿。她說，強生「用手抓大腿的非常內側」讓她趕緊「坐正」，她也指控強生在同一場餐會上對其他女性也做出一樣的事。

唐寧街發言人表示，「指控不實」。據說強生對此指控感到非常憤怒，唐寧街內部消息人士也指稱該指控是「一派胡言」、「胡扯」。

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）表示，「強生從不會嘮叨別人的私生活」，但韓考克後來向Channel 4表示，「我認識愛德華斯，我認識的她是值得信賴的」。

英國議員魯德（Amber Rudd）隨後也推文表示，「我同意@MattHancock」。

強生本來希望透過本周在曼徹斯特的保守黨大會，解釋如何「完成脫歐」，並聚焦一系列國內政策，包括英國國民健保、法律與規範及學校議題。但強生自今年稍早擔任保守黨領導人後，他的私人議題一直被關注。

影子內閣婦女與平等國務大臣巴特勒（Dawn Butler）致信內閣秘書長石維爾（Mark Sedwill）、保守黨大會主席柯維立（James Cleverly），要求「針對泰晤士報報導關於強生的指控，進行立即及全面的調查」。

議員：若拒延後脫歐 女王將解雇強生

此外，英國議員葛里夫（Dominic Grieve）透露，強生若拒絕配合法律尋求延後脫歐，英國女王可能解雇他。一名王室官員稱，強生跟早前披露與女王對話內容的前首相卡麥隆一樣，不再獲女王信任。

強森恐面臨不信任案 最快本周下台

而自由民主黨黨魁斯溫森（Jo Swinson）也表示，反對黨團將討論建立民族團結政府，若強生拒絕延後脫歐，他們極可能聯手提出不信任動議，最快本周把強森趕下台。