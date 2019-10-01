俄州富蘭克林郡 26小時10人吸毒亡

2019-10-01 12:31 世界日報 編譯吳日君／綜合30日電



俄亥俄州富蘭克林郡(Franklin County)法醫歐提茲(Dr. Anahi Ortiz)日前指出，在這個俄州人口最多的郡，曾經在26個小時內，至少有10人因吸毒過量死亡。（ABC新聞電視台截圖） 分享 facebook

俄亥俄州富蘭克林郡(Franklin County)法醫歐提茲(Dr. Anahi Ortiz)日前指出，在這個俄州人口最多的郡，曾經在26個小時內，至少有10人因吸毒過量死亡。

歐提茲於9月29日發出聲明指出，這是異於平常的高死亡人數，並警告那些使用毒品來測試芬太尼(fentanyl)物質的人，芬太尼是一種強效合成類鴉片藥物，通常以街頭毒品形式出售。她在臉書發表聲明寫道，芬太尼可混入古柯鹼及甲基安非他命(methamphetamine，又稱冰毒)，對吸毒者來說，可能是致命組合。

歐提茲也建議吸毒者親友攜帶納洛酮(naloxone)，提供吸毒過量者，對抗鴉片類藥物過量負面影響，作為挽救生命的解毒劑。

根據法醫辦公室資料，2019年前三個月內，在富蘭克林郡有120起吸毒過量死亡案例，該郡也包括俄州首府哥倫布市。今年8月，法醫辦公室發出警報，指出在不到24小時內，有6名居民死於吸毒過量，並稱大部分吸毒過量死亡與芬太尼有關。

富蘭克林郡曾於2017年公布一個打擊鴉片類藥物流行疫情的行動計畫，專注在四大目標：防治吸毒成癮、減少吸毒過量死亡率、擴大獲得治療、改善社區安全。哥倫布市官網也列出當地可取得納洛酮與芬太尼測試多處地點。

根據CDC報告，2017年美國有超過7萬人因吸毒過量死亡，其他有超過三分之二死亡案例與鴉片類藥物有關。俄亥俄州是鴉片類毒品疫情最嚴重的州之一。CDC資料顯示，俄州和西維吉尼亞、賓州、肯塔基州，同為2017年吸毒過量死亡率最高的州。