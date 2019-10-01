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影／5萬顆蘋果全被偷光 印州果園東主嚇呆

2019-10-01 12:48世界日報 特派員黃惠玲／綜合報導

蘋果採收季節來臨，然而印第安納州拉波特市(LaPorte)一處蘋果園內有5萬顆蘋果，在短時間內全部遭盜採一空，這座威廉斯果園(Williams Orchard)主人德拉蒙德(Jon Drummond)說，當他開車巡邏果園時，看到其中種植金色蘋果樹(Golden Delicious apple trees)園區內的已成熟蘋果，全被偷光，甚至連地上都一顆不留時，「嚇呆了」。

德拉蒙德說，他今年夏天才接手買下該處果園，平常每周都會去這處面積達135畝的果園巡邏一次，上周六他開車到果園例行巡視時，發現其中種植金色蘋果區樹上的空空如也，而平常採摘五顆蘋果大約會有一顆掉地上，但該園區竟然「連地上都不見任何蘋果」，簡直讓他無法置信。

一開始，德拉蒙德以為「可能是別的農場雇用的摘蘋果工人弄錯地址，誤摘了他家果園的蘋果」，然而經過詢問，發現並非如此，而是真有竊賊潛入將數萬顆蘋果在幾天內全部偷走了。

他報案初步估計約有5萬顆蘋果被偷，損失總值約2萬7000元，德拉蒙德認為，竊賊應該很熟悉果園運作情形，而且是「商業賊」，他說，這些遭偷採的蘋果，大概都賣給大盤商或供給製作蘋果汁、果醬業者了。

雖然該果園還有九成蘋果保住，但剛投入果園經營的他，因為沒有保險，園內也沒有裝設足夠的監視設備，恐怕抓到蘋果賊的機率不大，因此可說「損失慘重」。

德拉蒙德說，這些蘋果賊的摘蘋果手法也很高明，推測應該是賊人直接搖蘋果樹讓蘋果落地後撿拾，才會不論樹上、樹下蘋果全部消失。

果園主說，該果園今年將開放採蘋果到10月26、27日，雖然少了數萬顆蘋果，但他盡量往正面思考，尤其果園贏得許多同行與民眾關注，還收到不少幽默留言，也算給大家帶來歡笑。

其中還有一些蘋果園東主對竊賊的採蘋果俐落技術深感佩服，還在威廉斯果園臉書上打趣指出，希望拉波特警察局抓到嫌犯後，不要急著送進監獄，應先讓這批人到果園幫忙他們採收。

威廉斯蘋果園內結實纍纍的蘋果遭偷光。（WSBT視頻截圖）
威廉斯蘋果園內結實纍纍的蘋果遭偷光。（WSBT視頻截圖）
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