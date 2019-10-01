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休士頓亞洲婦遭武裝洗劫 損失數百萬

2019-10-01 12:39世界日報 編譯黃秀媛／綜合30日電

德州休士頓附近的黑維格村一棟住宅，上月6日遭到武裝搶劫。(取自黑維格村官網)
德州休士頓附近的黑維格村一棟住宅，上月6日遭到武裝搶劫。(取自黑維格村官網)
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德州休士頓附近一棟住宅，上月6日遭到武裝搶劫，兩名男性劫匪搶走一個價值600萬元的珍貴玉鐲和其他珠寶、40萬元現金、40個極罕有的愛馬仕 (Hermes)手袋、愛馬仕男鞋和女鞋，以及大約40包珍貴的普洱茶。

劫案發生在清晨6時30分左右，劫匪闖進屋內制伏一名50多歲的婦女，把她手腳綁起來，在室內洗劫了至少半小時。

黑維格村(Hedwig Village)警方說，劫匪搜尋屋子裡每一個可能想像得到的角落，最後用小刀把這個婦女腳上的繩子割斷，接著逃逸無蹤。當地警方吳姓探員(Terry Wu)表示，這些普洱茶是中國價值很貴的茶。

這名婦女是從亞洲前來探親，不會講英語，由一個善心的鄰人協助報警。吳姓探員說，她嚇壞了，到現在晚上還無法安眠。

她告訴家人，兩名劫匪從頭到腳一身黑色裝扮，頭上戴著棒球帽，身高都在5呎6吋到5呎8吋，一個身形瘦削，另一個長得很粗壯。

調查人員相信這家人是被歹徒盯上，並可能跟蹤到他們家裡。調查人員認為這個案子可能與另一件針對亞裔家庭的入門搶案有關。由於歹徒蒙面，警方正在設法組合素像。

受害人懸賞5萬元徵求提供線索，希望找回失物和逮到嫌犯。

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