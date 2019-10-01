川普喊「調查調查者」！司法部長要求盟邦調查CIA、FBI

2019-10-01 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



華盛頓郵報報導，知情人士說，美國司法部長巴維理（William Barr）與外國情報官員私下會晤，尋求他們協助司法部正在進行的調查，而美國總統川普希望該調查能貶損美國情報單位追查通俄門案。

報導說，巴維理的直接涉入，恐將引起發動彈劾調查的民主黨人進一步批判，罵巴維理協助川普政府運用行政權，擴大調查川普的主要政敵。

但巴維理聚焦中央情報局（CIA）和聯邦調查局（FBI）的情報人員，可能激勵川普和其他保守派人士，他們一直在造勢場合高喊「調查調查者」（investigate the investigators）口號。巴維理今年4月告訴國會議員，他相信，川普競選陣營遭調查有「間諜行為」發生。

巴維理表現出，他有多看重指派給康乃狄克州聯邦檢察官德漢（John Durham）的任務----檢視情報人員在2016年大選期間與之後調查川普陣營與俄羅斯關係上的作為。

他的主動積極也凸顯，大選舉行三年後，在聯邦政府內部卻仍獲高度關注並消耗大量資源。

一位知情人士表示，巴維理已經和英國情報官員談過此事，他上周到義大利，與德漢會晤義國高階官員，巴維理要求義大利人給予德漢協助。這並不是巴維理首次訪義。消息來源說，川普政府對澳洲也做了類似請求。

根據紐約時報，兩位美國官員透露，川普最近在一通電話中，施壓澳洲總理莫理森協助巴維理蒐集資訊，為的是盼能抹黑穆勒報告的一項司法部調查。川普在巴維理的敦促下提出此一要求。

紐時指出，白宮限制取閱那通電話的紀錄，只有川普幕僚能看得到，這是不尋常的決定，與川普7月和烏克蘭總統澤倫斯基通話後的處理方式雷同，後者引發彈劾調查。