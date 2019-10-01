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悲傷終點線！長跑選手正跑完50K 遭閃電擊中身亡

2019-10-01 08:41世界日報 編譯吳日君／綜合30日電

33歲長跑選手史坦利(Thomas Stanley)日前在堪薩斯東南部參加一場50公里競賽時，在正快越過終點線時，被閃電擊中死亡。

競賽活動總監羅賓森(Carolyn Robinson)表示，史坦利28日在麋鹿城州立公園(Elk City State Park)參加FlatRock越野長跑比賽，在只剩下不到四分之一英里(0.4公尺)距離，就要抵達終點線時，不幸被閃電擊中。當時約為下午2時15分。

33歲長跑選手史坦利日前在堪薩斯東南部參加一場50公里競賽，快越過終點線時，被閃...
33歲長跑選手史坦利日前在堪薩斯東南部參加一場50公里競賽，快越過終點線時，被閃電擊中死亡。(美聯社)
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她指出，當天比賽開始時，天氣炎熱晴朗，之後一場小型暴風雨突襲密蘇里州堪薩斯市地區，在沒有任何警示下，史坦利被暴風雨帶來的閃電擊中。

當時，一些參賽跑者，包括一名醫師，試圖幫史坦利進行心肺復甦術，其他圍觀人群則跳上駛向通往終點線直路車輛，好讓出跑道，讓其他跑步者可盡快離開暴風雨危險。與會者竭盡所能，將傷害降到最低。

跑賽活動組織人士在臉書發文表示，史坦利仍被列入完成跑程抵達終點選手，因為儘管沒有跨越終點線，但他已跑完全部行程。比賽結果顯示，史坦利在104名選手中，排名第11。羅賓森說，由他的妻子代表領取獎項。史坦利夫婦有三個孩子，最大的孩子才六歲，這場意外摧毀了這個家。家人在聲明中表示，史坦利是好丈夫、父親與朋友。

朋友戴維斯(Ben Davis)敘述史坦利是一名「跑步傳道者」(running evangelist)，先前至少還跑過兩次更長的100英里長跑競賽。戴維斯在賽跑活動和他一起跑，並肩作戰並提供支援。他說，史坦利喜歡克服困難帶來的耐力挑戰。

戴維斯說，史坦利會跑一整夜來準備比賽，然後第二天直接去工作而沒有睡覺。他在非營利機構堪薩斯領導中心任職，專注在信仰領導發展，教導民眾運用影響力幫助他人，無論力量有多大或多小。史坦利也將熱情用在跑步與養育子女。

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