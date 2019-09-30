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美國千禧世代為何搬離大都市 往郊區買房？因為...

2019-09-30 23:01經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

隨著千禧世代的年齡漸長，當他們進入婚姻、養育小孩及薪水袋變厚的人生階段時，就開始搬離繁忙的大城市，正如上一個世代X世代一樣。

華爾街日報引述美國人口普查局（Census Bureau）9月底公布的數據報導，去年有2.7萬名年齡介於25至39歲的千禧世代搬離紐約舊金山及休士頓等大都市，前往綠美化程度較高、消費較低的郊區。數據也顯示，千禧世代也正大舉搬離芝加哥、拉斯維加斯、華盛頓、波特蘭及奧勒岡。

根據這項數據，美國大都市去年的千禧世代居住人口是第四年顯著減少。這些千禧世代搬去哪裡？美國媒體Axios表示，大多數千禧世代為對抗持續上漲的居住成本和缺乏管道使用有利家庭生活型態的便利設施等問題，已搬去大城市附近的郊區。

但生活水準讓人較能負擔得起的都會區，包括奧斯汀、哥倫布、俄亥俄、洛杉磯、聖地牙哥及西雅圖，同樣吸引千禧世代遷入。

金融顧問網站SmartAsset去年的報告結果大致符合這項數據。SmartAsset使用人口普查局2016年的移民數據，比較移入和遷出美國逾200大都市的20至34歲人口，發現最受千禧世代青睞的城市分別為西雅圖、丹佛及明尼亞波里斯，而不是紐約或舊金山。值得注意的是，比千禧世代年輕的工作者依然往大城市跑，尋找就業機會。

安永會計師事務所（E&Y）去年調查了1,200名20至36歲的成人，也發現愈來愈多千禧世代選擇在郊區置產，而非在大城市購屋。

多數千禧世代選擇定居郊區與房價有關。根據線上不動產公司Zillow 2018年的報告，購屋族若在都市購買一棟中等價值的房屋，每月須支出26.5%的薪水；相形之下，在郊區購買類似規格的房屋，每月只須支出20.2%薪水。

安永美國稅務政策負責人柯琪接受CNBC訪問時表示，「我很訝異愈來愈多千禧世代選擇在郊區地段置產」。大型都會區周遭的小城市很有可能就是「郊區」，但這些郊區的宜居程度（包括就業機會）較高，房價也較低。愈來愈多千禧世代在郊區購屋，將支撐這股趨勢持續下去。

舊金山薪水紐約

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