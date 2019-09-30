川普通烏恐遭彈劾 朱利安尼害的？

2019-09-30 19:07 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



朱利安尼在通烏門醜聞扮關鍵角色，會否成為川普遭彈劾的最後稻草？（photo by Flickr） 分享 facebook 美國總統川普爆「通烏門」醜聞，將面臨眾議院的彈劾調查。川普前律師朱利安尼坦承曾與烏克蘭官員聯絡，美國烏克蘭事務特別代表沃克也在爆料中被點名並於日前辭職。朱利安尼害川普深陷彈劾案泥淖，已被國務院視為過街老鼠，但朱利安尼表示，「時間會證明我才是英雄。」

朱利安尼自認是英雄

川普7月25日與烏克蘭總統澤倫斯基通電話，多達8次要求與其前律師朱利安尼合作，調查前副總統拜登和他的兒子杭特，藉以打擊足以威脅其能否連任的民主黨競選對手。白宮公開電話紀錄後，眾議院9月26日也公開深喉嚨舉報內容，指控白宮曾試圖封鎖對話文本。朱利安尼最初予以否認，但最終坦承確有此事。

一位前白宮官員說，「朱利安尼把川普害慘了」；另一名眾議院共和黨幕僚也痛罵朱利安尼「蠢」。朱利安尼則十分火大，受訪時朝著話筒大喊：「深喉嚨被視為英雄，而我卻不是，外界聲浪白癡到匪夷所思，等事情塵埃落定後，我（坦承不諱者）才是最後的英雄。」國務院官員試著與他保持距離，朱利安尼說，準備看見國務院「無地自容」。

國務卿龐培歐知情？

根據《CNN》報導，儘管白宮繼續否認有任何不當行為，國會將採取的後續行動有幾個要點：1. 指控川普的第一手證據，國會需召集6名證人以證實指控。2. 沒有掩蓋也就沒有醜聞，總統濫用職權可能導向水門案的結果。3. 國務院是否在川普背後推了一把？國務卿龐培歐可能需出庭作證。

根據《財經內幕》報導，朱利安尼29日表示，龐培歐知道他說服烏克蘭當局調查前副總統拜登的事情，要求他對潛在的2020年民主黨對手掀底，以謀取自己陣營的政治利益。「通烏門」從朱利安尼燒到龐培歐，川普恐怕也難斷尾求生，預測將掀起更大的政治風暴。

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