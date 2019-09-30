川普顧問米勒護主：總統才是真正吹哨者

2019-09-30 14:21 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合29日電



七頁的烏克蘭電話門吹哨者檢舉內容公布後，前國土安全顧問波瑟特(Thomas Bossert)對川普施壓外國領袖調查政敵的行徑感到「深切困擾」；白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)29日為川普辯護，稱川普總統才是真正的吹哨者，參議員葛理漢(Lindsey Graham)指民主黨眾議員設下「政治圈套」，試圖趕走川普。

吹哨者檢舉，川普為個人利益濫用公權力，隱匿危害國家安全情事。

米勒在熱門的「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)節目上說：「美國總統才是吹哨者，烏克蘭電話門的吹哨者搞破壞，試圖侵害民選政府。」

米勒說，這種「政黨打手作為」並不會因為吹哨者保護法案檢舉，就讓此人成為吹哨者。

不過，米勒數度迴避節目主持人的提問，包括為何川普不請聯邦政府而是私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)獲取關於潛在大選民主黨對手、前副總統白登(Joe Biden)及其兒子杭特(Hunter)在烏克蘭的事情；米勒也拒絕回答白登是否或如何違法。

米勒上節目為川普辯護前，前國土安全顧問波瑟特同日稍早表示，他對川普施壓外國領袖調查政敵的行徑感到「深切困擾」。

波瑟特2017年到2018年擔任川普首任國土安全顧問，因不願效忠川普而被迫離職。波瑟特說：「如果總統真的探查對手的政治汙點，過去一周對總統和國家來說都很糟；但我看起來還有其他問題，他是否濫權且延後援助以達此目的。」

波瑟特也提到川普對烏克蘭總統提及的要求，以「缺點完全暴露」的陰謀論基礎；此指調查美國網安公司Crowdstrike和民主黨國家委員會伺服器。

這項極左派的陰謀論暗示，是烏克蘭而非俄羅斯干預2016年美國大選；波瑟特說，是朱利安尼在散播這個理論。

另外，葛理漢持續為川普辯護，形容民主黨眾議員設下「政治圈套」，試圖將川普趕出白宮。

葛理漢說：「我對這通電話零疑問，沒有交換條件，但我對眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)有疑慮，如果你相信川普做了傷害國家的事情，你欠大家一場選舉，而非彈劾總統。」