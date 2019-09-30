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彈劾調查 有助華倫白登選情 但白登準備好了嗎

2019-09-30 14:18世界日報 記者張聲肇╱綜合報導

國會眾院民主黨啟動彈劾川普的調查，一般認為對民主黨總統參選人、聯邦參議員華倫的選情有利，因為她最早主張彈劾，而民調也節節上升。

其次可能有利「烏克蘭總統電話門」的主角白登，因為這表示川普最害怕和他競選。但是，白登盟友則擔心白登和競選團隊都還沒準備好應付這激烈變動的政治風暴。

由於川普加強攻擊白登的宣傳戰，白登的金主也考慮另籌專款，文宣反擊，但白登陣營有人認為不妥，因為這會破壞白登「不屑辯解」的超然立場，反而中了川普的計，也會因為疏於政策闡述，讓緊追在後的華倫聲勢續漲。

緊跟白登和華倫之後的桑德斯認為，彈劾川普對民主黨選情的衝擊，確實「複雜。」

對於選情更落後的民主黨其他候選人，可能壞處多於好處， 因為新聞突然把民主黨初選拋在腦後，集中報導彈劾案的進展，要搶到媒體曝光更難了。

一位民主黨策士說，政治發展致此，等於對民主黨的初選製造「終極大地震。」

桑內爾(Doug Thornell)說，新聞焦點的轉向對白登有利，也可能對華倫有利。華倫在愛阿華和新罕布夏兩的「最早初選州已超越白登。

對白登有利，不但因為媒體焦點轉向他，按選舉步驟也到了「直接挑戰川普」的時候。

紐約州民主黨黨部前主任史密可(Basil Smikle)說，勢頭如何走，看白登本人如何應對目前局勢。

史密可說，白登大可把民主黨競爭者的矛頭十兩撥千斤撥開，發幾箭射向川普，就可營造他是民主黨共主的形象。

但白登支持者擔心，川普陣營可能像2016年耍抹黑喜萊莉‧柯林頓「電郵門」的手段，最後傷及白登。

川普陣營27日已開始發動電視廣告攻勢，可見這種擔憂不是沒有道理。

一位白登盟友說，川普政府三年加上共和黨競選班底2016年以來練就的抹黑本事，不可小覷，如今「外力」從俄國變成烏克蘭，絕對不能讓2016年重演。

國會眾院民主黨啟動彈劾川普的調查，一般認為對民主黨總統參選人、聯邦參議員華倫的選...
國會眾院民主黨啟動彈劾川普的調查，一般認為對民主黨總統參選人、聯邦參議員華倫的選情有利，因為她最早主張彈劾，而民調也節節上升。 法新社
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