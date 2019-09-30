彈劾調查大戲 謝安達將擔綱主角

2019-09-30 14:17 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合29日電



眾院議長南西·波洛西表示，對川普總統的彈劾調查將集中與烏克蘭總統的電話門上，眾院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)迅速採取行動，向國務卿龐培歐發出索要文件的傳票，並定10月4日舉行代理國家情報總監馬奎爾(Joseph Maguire)的閉門聽證，表明謝安達將在彈劾調查中發揮重要作用。

代理國家情報總監馬奎爾的初步調查認為，吹哨人檢舉的問題緊迫而嚴重。謝安達在給情報委員會成員的信中說：「這一問題的嚴重性和對國家的威脅，都要求我們全力以赴，必須向美國民眾澄清所有事實。」

民主黨是因數十個溫和派去年在共和黨佔優的選區獲勝，而成為眾院多數，他們與波洛西一樣，是在烏克蘭電話門曝光後才不堅持反對彈劾川普。眾院235名民主黨人中的224人支持彈劾，其中86人是五天內表態支持。

波洛西表示，對走上彈劾之路感到悲哀，認為會分裂美國和有助於川普連任，也會威脅到民主黨的眾院多數，而且即使眾院通過彈劾，在共和黨把持的參院也難過關。

眾院的彈劾調查傳統上是司法委員會主導，但許多民主黨人認為，如果是司法委員會主持調查，將給人以黨派色彩濃厚的印象。持這種觀點的主要是共和黨選區的溫和派，他們表示，司法委員會的自由派成員多，是他們迫切地要把川普趕下台，因此越來越多的民主黨人支持由謝安達領導的情報委員會主持調查。

多位民主黨溫和派向波洛西表示，彈劾調查應讓謝安達唱主角，而不希望其他人的聲音在電視上出現。來自佛羅里達州的民主黨眾議員索托(Darren Soto)向眾院領袖施壓，要求成立調查電話門的特別委員會。他說，代理國家情報總監是在眾院情報委員會聽證，他對謝安達的表現感到滿意。

多數民主黨人認為，電話門調查最合適由情報委員會承擔，包括眾院司法委員會的成員也這樣認為。新澤西州的民主黨眾議員高特麥(Josh Gottheimer)說，我們必須知道，現在處於關鍵時刻。