朱利安尼爆料：川普施壓烏克蘭 龐培歐都知情

2019-09-30 14:15 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合29日電



川普總統的私人律師朱利安尼29日說，國務卿龐培歐知道川普總統向烏克蘭總統施壓以對白登進行調查，朱利安尼說，他與烏克蘭方面的接觸不是自己單獨調查，而是配合國務院的要求，他有國務院的簡訊作為證明，而且國務院還感謝他的調查。朱利安尼還表示，他不會配合眾院情報委員會的彈劾調查，除非解除謝安達(Adam Schiff)的委員會主席職務。

朱利亞尼：除非謝安達辭職 否則不配合調查

朱利安尼在接受美國廣播公司新聞網(ABC News)節目「本周」(This Week)訪問時中表示，如果川普要求他至國會作證，他將會配合彈劾調查。

另外，朱利安尼在CNN「面對國家」節目中說，在他接觸烏克蘭以展開對白登的調查中，國務院也有捲入。「吹哨者」的揭發也提到國務院的作用，稱國務院的高層要求朱利安尼，對他與烏克蘭政府的接觸採取損害管控措施。

朱利安尼表示，是國務院的烏克蘭特使把他介紹給烏國總統的助手，而他與該助手會晤後，也向國務院的烏克蘭特使和美國駐歐盟大使打電話通報。

國務院否認朱利安尼 代表政府接觸烏國

國務院承認，烏克蘭特使協助朱利安尼與烏國總統的助手會晤，但否認朱利安尼是代表政府與對方會面。國務院的烏克蘭特使在他的牽線作用曝光後辭職，國會民主黨人表示，將要求特使到國會作證。

但朱利安尼說，國務院的烏克蘭特使和烏國總統助理都沒跟他提到龐培歐，他是後來發現，龐培歐聽取了匯報。朱利安尼說：「我上周見到龐培歐時問他，你是否知道此事？他說知道。」

朱利安尼說，在他會晤烏國總統的助理一事上，相信國務院的許多人都知道，但他們如今卻想與我區隔，要棄我而去。

朱利安尼表示，他不會配合眾院情報委員會的彈劾調查，除非謝安達的委員會主席職務被解除。朱利安尼說，他是律師，所做的一切都是為當事人辯護，而且他為自己做的一切感到驕傲，並為他在調查中的發現而驕傲，他在調查中發現了以權謀私的巨大預謀，與柯林頓基金會沒有兩樣。