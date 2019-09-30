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披露吹哨者身分挨轟 紐時做對了嗎？

2019-09-30 12:24聯合報 記者季晶晶╱即時報導

紐約時報披露「電話門」吹哨者的詳細背景，遭到官學界和社群媒體砲轟。法新社
紐約時報披露「電話門」吹哨者的詳細背景，遭到官學界和社群媒體砲轟。法新社
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紐約時報披露「電話門」吹哨者的詳細背景，遭到政界、學界和社群媒體砲轟，部分媒體也不認同，但政治新聞網站Politico.com力挺，認為紐時做對了。

美國總統川普烏克蘭總統的電話通話引發吹哨者舉報和彈劾調查，紐約時報獨家披露告密的是曾經派駐白宮的中情局人員，也是烏克蘭政情專家，結果川普支持者發起肉搜。被指罔顧當事人人身和職業安全的紐時解釋，原意是想幫助讀者判斷告密者是否具有可信度。但外界批判多而支持少。

紐時認知，包括國安和情報圈人士在內的許多讀者，都批評紐時披露告密者身分細節的決定，認為可能危及他的性命，影響未來的吹哨者出面檢舉的意願，形成寒蟬效應。

紐時總編輯巴奎（Dean Baquet）在該報「讀者中心」（Reader Center）回應表示：「川普和他的部分支持者攻擊吹哨者的可用度，他提供的訊息啟動具里程碑意義的彈劾程序 。川普稱吹哨者的說法是『政治駭客行為』」。

他說：「我們決定公布有關吹哨者的有限度訊息----包括他為一家非政治性單位工作的事實，以及他的投訴是基於熟稔並理解白宮運作---因為我們想要提供訊息給讀者，讓他們自行判斷他是否具有可信度。」

歐巴馬政府時期副國安顧問羅茲（Ben Rhodes）不以為然：「川普威脅報復的同一天，紐時竟以一篇沒能增加我們所知訊息的文章，讓吹哨者呼之欲出。」任職智庫的政治分析人士奧恩斯坦（Norman Ornstein）主張「撤換巴奎」。Vox新聞評論員包善（Zack Beauchamp）說：「我想不出一個好理由，紐時能公開吹哨者身分。」

布魯金斯資深研究員萊特（Thomas Wright）推文表示，就算廣泛謠傳吹哨者是情報圈官員，紐時仍不該公開，但我懷疑這對川普和他的官員來說，已不是新聞。」

但友派的政治新聞網站politico.com這次挺紐時。為該網站寫專欄的資深記者沙弗爾（Jack Shafer）指出，保護想匿名的吹哨者並非媒體的責任。媒體可替消息來源的身分保密，是因為談好條件要交換訊息，不適用於現今情況。吹哨者應尋求法律保護，禁止政府對他採取報復手段。

沙弗爾還指出，壓住新聞也不是媒體義務--那是威權社會的媒體才會做的事。

川普紐約時報烏克蘭
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