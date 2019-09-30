防恐怖網攻飛機 國安部推新計畫

2019-09-30 11:54 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合29日電



川普政府擔憂飛機會成為網路攻擊的目標，國土安全部等部門要求重新實施「航空電子網路安全計畫」，以發現飛機可能存在哪些安全隱憂，防止航空運輸遭到駭客攻擊。

「航空電子網路安全計畫」是國安部牽頭提出，與五角大廈和運輸部共同執行。國安部2016年購買了一架使用30多年的波音757飛機，並投入1000多萬元，以發現飛機的哪些部位可能存在安全隱憂，準備進行多項駭客攻擊的測試，但因不同部門的人員存在分歧，「航空電子網路安全計畫」長期陷入停頓。如今在能源領域和選舉系統近年來遭到網路攻擊後，「航空電子網路安全計畫」的執行也重新提上日程。

由於軍方也大量使用商用航空運輸，因此空軍將在對飛機的安全系統檢查上發揮重要作用，空軍部助理部長羅珀表示，如果美國不先檢查飛機的安全隱憂，我們的對手就會。

航空運輸面臨的網路攻擊主要是IT系統，而不是飛機本身。英國航空公司2018年遭到駭客攻擊，導致50萬旅客的資料外洩，使公司面臨2億3000萬元罰款。此外，加拿大航空和香港國泰航空的旅客資料去年也遭到網路攻擊。

航空訊息共享與分析中心表示，除飛機外，航空公司還存在其他安全隱憂，因此要對整個系統進行安全檢查，以發現哪些地方還有漏洞。