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防恐怖網攻飛機 國安部推新計畫

2019-09-30 11:54世界日報 編譯孫梁╱綜合29日電

川普政府擔憂飛機會成為網路攻擊的目標，國土安全部等部門要求重新實施「航空電子網路安全計畫」，以發現飛機可能存在哪些安全隱憂，防止航空運輸遭到駭客攻擊。

「航空電子網路安全計畫」是國安部牽頭提出，與五角大廈和運輸部共同執行。國安部2016年購買了一架使用30多年的波音757飛機，並投入1000多萬元，以發現飛機的哪些部位可能存在安全隱憂，準備進行多項駭客攻擊的測試，但因不同部門的人員存在分歧，「航空電子網路安全計畫」長期陷入停頓。如今在能源領域和選舉系統近年來遭到網路攻擊後，「航空電子網路安全計畫」的執行也重新提上日程。

由於軍方也大量使用商用航空運輸，因此空軍將在對飛機的安全系統檢查上發揮重要作用，空軍部助理部長羅珀表示，如果美國不先檢查飛機的安全隱憂，我們的對手就會。

航空運輸面臨的網路攻擊主要是IT系統，而不是飛機本身。英國航空公司2018年遭到駭客攻擊，導致50萬旅客的資料外洩，使公司面臨2億3000萬元罰款。此外，加拿大航空和香港國泰航空的旅客資料去年也遭到網路攻擊。

航空訊息共享與分析中心表示，除飛機外，航空公司還存在其他安全隱憂，因此要對整個系統進行安全檢查，以發現哪些地方還有漏洞。

空軍擁有超過5300架飛機，包括空軍一號在內，空軍檢查了本空軍內部的飛機網路安全系統，並與駭客問題專家、安全人員和IT專家合作，以聽取他們對航空運輸如何預防網路攻擊的意見。聖地亞哥加州大學的電腦專家表示，外部專家檢查航空運輸的網路安全很重要。

國土安全部等部門要求重新實施「航空電子網路安全計畫」，以防範飛機成為網路攻擊目標...
國土安全部等部門要求重新實施「航空電子網路安全計畫」，以防範飛機成為網路攻擊目標。圖為邁阿密國際機場美國航空班機。(美聯社)
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空軍網路攻擊駭客
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