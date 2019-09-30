川普連發推文要調查謝安達的叛國罪 並稱想見吹哨者

2019-09-30 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



美國總統川普29日傍晚發布一連串推文表示，想和檢舉他濫權的吹哨者，以及非法將這些資訊交給吹哨者的人見面，並怒批眾院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）應該因叛國罪接受調查。

川普的連環炮推文是他對吹哨者的最新攻擊，他在推文中表示，「像每位美國民眾一樣，我應該見到我的指控人，特別是當這位指控人，即所謂的『吹哨者』，把我與其他外國領袖完美的對話，以完全不正確和欺騙的方式呈現」。

川普說，「我不僅要見見提出提出第二和第三手資訊的指控人，而且還要見到向『吹哨者』非法提供資訊的人。這是不正確的，這個人是在監視美國總統嗎？後果重大！」。

此外，川普還呼籲對謝安達進行叛國罪調查，稱他以史上最明目張膽和險惡的方式在眾院撒謊。在此之前，謝安達因在國會聽證會上，模仿川普與烏克蘭總統澤倫斯基的通話內容，讓川普暴跳如雷，發推文要求謝安達辭職。

川普上周在紐約與美國外交官的閉門會議中，將吹哨者的檢舉報告形容成一場「戰爭」，並暗指吹哨者幾乎是「間諜」。

川普威脅，「我很想知道是誰向吹哨者提供這些資訊，因為那幾乎是間諜行為。你們知道我們以前很精明時是怎麼做的，對吧？對於間諜和叛國者，我們過去的處理方式和現在略有不同」。

這些言論激起眾多議員譴責，包括謝安達在內的眾院民主黨員26日對外發表正式聲明，警告川普停止恐嚇行為，「我國法律禁止阻止、恐嚇或以其他方式迫使證人不對國會作證的行為。我國總統的暴力威脅對整個舉報程序產生不寒而慄的影響，對我們的民主和國家安全造成嚴重後果」。