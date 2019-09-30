烏克蘭前檢察總長：烏克蘭沒有理由調查拜登父子

2019-09-30 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



烏克蘭前檢察總長盧森科指出，烏克蘭沒有理由調查美國前副總統拜登父子，要也是應由美國著手調查，而不是烏克蘭。

盧森科（Yuriy Lutsenko）接受BBC訪問時表示，任何關於拜登及其兒子杭特．拜登（Hunter Biden）的調查應由美國著手，而不是烏克蘭。盧森科表示，「我不懂用烏克蘭法律調查拜登父子的原因」。

川普與烏克蘭總統澤倫斯基7月25日的通話文字紀錄顯示，川普要求澤淪斯基針對拜登及其兒子腐敗指控進行調查。這起「電話門」事件引發民主黨對川普進行彈劾調查。

川普及其幕僚指控，美國前副總統拜登施壓開除烏克蘭檢察總長蕭金（Viktor Shokin），原因是蕭金調查烏克蘭天然氣公司布里斯瑪（Burisma），而該公司雇用拜登兒子杭特。

杭特在2014年成為布里斯瑪董事，當時拜登在美烏兩國政治面向上扮演重要角色。

盧森科向BBC表示，烏克蘭沒有計畫對布里斯瑪展開調查，他還說，任何關於杭特的調查也應由美國著手。他說，布里斯馬若有弊端，也是在杭特成為布里斯馬公司董事的兩三年前發生的，要調查杭特是美國司法的事。

盧森科見過川普私人律師朱良尼（Rudy Giuliani），朱良尼曾問盧森科是否有辦法在烏克蘭調查拜登父子。盧森科說，「跟我和他說的一樣，這不是我的司法權力，這應是美國司法權力範圍。如果你向我發出正式請求，那我會給你正式答覆，我的答案是，這不是烏克蘭司法管轄範圍」。