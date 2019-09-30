川普「電話門」吹哨者挺身而出 同意出席眾院聽證會

2019-09-30 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



美國眾院正快馬加鞭進行美國總統川普的「電話門」彈劾調查，眾院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）29日表示，檢舉川普濫權的匿名「吹哨者」已同意出席該委員會的聽證會，委員會成員會將竭盡所能保護吹哨者的身分不外洩。

謝安達接受美國廣播公司（ABC）節目「本周」（This week）訪問時說，議員正在制定相關程序保護吹哨者身分，並為代表吹哨者的律師申請安全許可，待代理國家情報總監馬奎爾（Joseph Maguire）批准後即可，期望吹哨者很快能出席聽證會。

謝安達說，吹哨者願意挺身而出， 展現過人的膽識。

馬奎爾26日出席聽證會時表示，將允許吹哨者不受限制地私下作證。謝安達說，「正如馬奎爾在聽證會上所作的承諾，將允許吹哨者出席聽證會，不會有司法部或白宮的人告訴吹哨者該或不該說什麼，我們將得到吹哨者未經過濾的證詞」。

此外，謝安達29日接受全國廣播公司（NBC）節目訪問時說，國會決心取得川普與俄羅斯總統普亭，以及和其他國家領袖的通話內容，理由是擔心川普可能危害國家安全。

他認為目前最重要就是保護美國國安，並審視這位共和黨籍的總統在和其他世界領袖，特別是和普亭對話時，是否也在一種川普認為對他個人競選有利的情況下，傷害美國安全。

根據吹哨者檢舉內容，川普多次施壓烏克蘭總統調查其主要政治對手、前副總統拜登和他的兒子，白宮官員還協助煙滅證據。眾院議長波洛西上周已正式對川普啟動彈劾調查。

許多共和黨員抨擊吹哨者的指控為「道聽塗說」，指出所含資訊來自二手消息。