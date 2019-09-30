前美國防部長出書 馬提斯談領導祕訣

2019-09-30 00:51 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇



馬提斯的《呼號混沌：學習領導》 圖片來源／「amazon.com」網站 分享 facebook 前美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）近日出版《呼號混沌：學習領導》（Call Sign Chaos）（Chaos是馬提斯在軍中的呼號），若指望他會在書中透露什麼在川普政府國防部長任內的祕辛，那可要失望了。不過，倒可以從他在書中暢談40年陸戰隊生涯中，了解他的世界觀和領導風格。

馬提斯沙場經驗豐富，參加過伊拉克和阿富汗多場戰役，後來在北大西洋公約組織（NATO）轉型司令部司令以及中東戰區聯合部隊司令。他在這本書中表達自己多麼以身為陸戰隊為榮。

如書名副題Learning to Lead揭櫫的，本書最值稱道的就是馬提斯對領導以及其中應具備內涵的看法──本職學能、正派、願意接受並勇於說出嚴酷事實、照顧下屬、勤讀並汲取歷史教訓。在紐約時報書評詮釋下，馬提斯心目中的領導者扮演的是有如「球員兼教練」的角色。按馬提斯自己的說法，領導是一種協力，最好的方式是既賦予部屬責任，又要促使部屬採取主動。領導者也要能講清楚，說明白。

馬提斯全書不改軍人本色，連他認為自己有充分經歷能接下國防部長，也跟他在陸戰隊歷練有關。他說：「我在陸戰隊的職涯，把我帶到這個境地，並準備好對如此重任說是。陸戰隊所教導最重要的是，要能適應、隨機應變、克服困難。」

馬提斯在書中回顧，陸戰隊向來對達不到要求不講情面，只有100%全力以赴。 「但在我軍中生涯，每次我犯了錯，我也犯下許多錯，陸戰隊總是升我的職。他們認為這些錯誤是我學費的一環，是學習把事做對的必要橋樑。年復一年，陸戰隊訓練我他們認為我所需的技巧，也教育我應付意想不到的狀況。」馬提斯說，他被教導最該珍賞的兩種特質，一是主動，一是進取。

他看重盟邦和外交，理念上和美國總統川普不合。他在書中說，他堅信陸戰隊所流傳的一句名言，「當上戰場時，要帶上所有有槍的朋友」。「我相信我們需要帶上所有盟友加入戰局，從想定的軍事方案到聯合國的投票，要愈多盟友愈好。我未曾見過擁擠的戰場，總是有空間給願意加入我們的人。」（綜合外電）