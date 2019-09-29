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川普彈劾案延燒 眾院要傳喚國務卿

2019-09-29 15:34台灣醒報 記者王安棣╱台北報導

美國眾議院展開川普彈劾案的調查，向美國國務卿龐培歐（右）發傳票。（Photo b...
美國眾議院展開川普彈劾案的調查，向美國國務卿龐培歐（右）發傳票。（Photo by U.S. Department of State via Flickr, used under CC license）
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美國眾議院加速川普彈劾案調查，要求國務卿龐培歐提供證物！美國民主黨最新的調查動作傳喚國務卿龐培歐，要求他提供與此案相關的烏克蘭文件，以查證川普是否真的向烏克蘭總統施壓抹黑選戰對手拜登，以利自己在明年大選連任。

傳喚與烏克蘭聯繫文件

根據《CNN》報導，眾院的三個委員會27日正式向國務卿龐培歐發出傳票，要求他在一週內提交川普與烏克蘭聯繫的文件，包括通話完整謄本與旁聽國務院人員紀錄等，供眾院調查川普彈劾案。

民主黨月初時就曾向龐培歐要求「川普違法施壓烏克蘭政府以助其連任大選」的相關文件，但遲遲未獲得回應，委員會在這次傳喚信件中寫道，傳喚的文件應屬彈劾案調查的一部份，龐培歐拒絕提供已損害到議會維護國家安全與民主的憲政責任。

此次的傳票也安排另外5位國務局官員，在接下來兩週內出庭作證。然而，在傳喚名單上的烏克蘭特使沃爾克卻隨即提出辭呈，辭職原因不明。沃爾克先前被爆與川普律師朱利安尼密切聯繫，並與烏克蘭方面周旋、給建議。

根據《BBC》報導，川普彈劾案始於先前爆出的一個「告密檢舉」（whistleblower complaint），身份未曝光的情報人員指稱川普公權私用，用暫緩金援當作籌碼，要求烏克蘭總統澤倫斯基幫他調查選戰對手拜登的貪腐醜聞，企圖干預明年的美國大選。他另提到，白宮官員封鎖川普與烏克蘭總統的對話備忘錄，「可見他們知道對話內容的嚴重性。」

川普否認施壓烏國總統

白宮隨後公佈川普七月致電烏克蘭總統澤倫斯基的對話備忘錄，卻讓政治風暴火上加油，川普在對話中一再暗示要求澤倫斯基揪出拜登家族的醜聞，以換取美國的金錢援助。川普先前曾指稱，拜登2016年時用撤職向烏克蘭檢察官紹金施壓，以保護其兒子的能源公司。

目前川普承認他在七月那通電話之前，確實阻擋了約4億美金的烏克蘭軍事金援，但他仍否認要求烏國總統起底拜登一事，而眾院則是會持續進行彈劾案的調查程序。

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川普烏克蘭龐培歐

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