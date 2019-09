保守派登廣告反川普 共和黨內部也疑慮重重

2019-09-29 15:05 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 /綜合28日電



保守派團體周末推出一系列廣告,促共和黨譴責川普總統施壓烏克蘭總統調查政敵;而在共和黨內部,也有越來越多共和黨人對於維護川普感到不自在。

終身共和黨員組成的團體「共和黨支持法治」(Republicans for the Rule of Law)斥資迄今最大手筆的100萬元廣告經費,針對共和黨參院情報委員會主席博爾(Richard Burr)等20多名議員,推出一系列電視和數位廣告。

該團體發言人與顧問楚克斯(Chris Truax)說:「眾院共和黨必須譴責川普的行徑,不該再保護他,這不再攸關共和黨是否相信川普或支持他的政策,而是默許他濫權及透過外國政府協助美國選舉;川普自認沒有錯,甚至引以為傲,問題是,共和黨人做何感想?」

這段30秒的廣告直指川普「濫權」,警告「除非共和黨人挺身而出指此錯誤」,否則會再度發生。

參院情報委員會已著手調查此案,領導26日閉門委員會會議的博爾向來謹慎;他說:「別指望我們以光速行動,這會在眾院發生,但委員會致力確保徹底調查,找出必要問題的答案。」

在共和黨內部,越來越多人對川普掀起彈劾調查且引爆全國怒火的行為辯護感到不自在。

川普對烏克蘭的行為,是共和黨人迄今最大挑戰,他們面臨川普要求效忠,卻又對川普之舉感到疑慮。

共和黨大多同聲反對民主黨的彈劾調查,但部分跡象顯示,烏克蘭醜聞成為競選焦點且可能在年底前都揮之不去。

共和黨內最嚴厲的批評不意外地來自學者、2020年政敵和州長。

反對川普代表共和黨參選的伊利諾州前眾議員華許(Joe Walsh)27日表示,川普「簡直對美國人比中指」。

麻州前州長威爾德(William Weld)則說,川普對烏克蘭的舉止「足以將他趕出白宮」。