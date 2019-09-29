川普的六個眼中釘 點名痛罵「野蠻人」

2019-09-29 15:04 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合28日電



墜入「電話門」風暴遭民主黨啟動彈劾程序的川普總統28日再次發飆，以「野蠻人」來抨擊六名民主黨國會眾議員；川普爭取連任的競選團隊也砸下重資，在臉書發起大規模廣告戰，反制民主黨在國會開展的彈劾程序。

川普在推文中用「野蠻人」形容民主黨後，隨即在網路上瘋傳；川普在推文中直接點名國會眾院司法委員會主席納德勒(Jerrold Nadler)、情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)，以及「四人幫」之一的女議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)；前兩人均協助展開彈劾程序。

川普在推文中用「AOC+3」來形容四人幫；這四人除了都是少數族裔外，更列名225名支持彈劾的民主黨眾議員。

另方面，川普競選連任團隊花費高達140萬元在臉書買下數以千計的廣告，傳向每個州的選民，來對抗國會開展的彈劾程序。

這場網路戰場的廣告，主要也是針對「四人幫」；她們分別是非裔、穆斯林、巴勒斯坦裔等。川普曾要她們「滾回老家」，即使她們全都是美國公民；也有廣告指這四個新科國會議員作出「親恐怖主義言論」，雖然她們從未這樣做。

除了廣告外，競選團隊也透過電郵及發出短訊，要求支持者捐款入川普的「官方反彈劾基金」。

紐約大學研究員勞拉‧埃德爾森(Laura Edelson)通過從臉書公共廣告檔案庫取得的數據分析，顯示從23日到27日中午，川普的競選團隊及其支持者共在其2000個臉書廣告頁面花費了34萬6700元至143萬182元左右，共被瀏覽了1330萬至2530萬次。

另外據統計，僅在24及25日兩天，川普競選團隊就在臉書廣告上花費了約50萬元，僅在25日這一天，就花了35萬元。

目前川普對民主黨啟動的彈劾，很容易的從互聯網上找到缺口還擊，競選團隊表示，在過去24小時已籌得850萬元。

不過，川普競選團隊這些廣告的正確性受到質疑，華盛頓郵報指臉書聲稱會檢查廣告，禁止發布虛假信息廣告之說不正確。