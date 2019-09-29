彈劾戰焦點…總統與外國往來的那條紅線

2019-09-29 15:01 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合28日電



在眾院對川普總統與烏克蘭的往來展開彈劾調查之時，辯論焦點立刻鎖定美國的民主實驗這個古老問題。 美聯社 分享 facebook 對於制定美國憲法的開國元勳，很少有什麼比總統跟外國勢力的腐敗關係更嚴重的罪行；因此，在眾院對川普總統與烏克蘭的往來展開彈劾調查之時，辯論焦點立刻鎖定美國的民主實驗這個古老問題。

「紐約時報」報導，對川普的總統職務正展開的戰鬥，將前所未有的探討美國最高統帥與他國的交往範疇和限度。政敵指責川普觸犯嚴重罪行，利用援助經費施壓，要烏克蘭對他的民主黨對手扒糞；川普則宣稱彈劾他會侵犯總統執行外交政策的能力。

事實上，川普當選總統以來，他與外國的關係就一再受到質疑；但與以前彈劾總統之爭不同的是，有關川普的辯論主題在於總統能否要求或接受外國協助，以促進自己的政治利益，以及國家利益與私人利益界限何在。

美國制憲先賢雖想不到有人會用推特打彈劾戰，不過他們確實預見美國總統可能受到外國影響並引發攤牌。事實上，美國立國初期政治階層最擔心的就是美國遭到別的國家左右。

因此開國先賢在憲法加入酬勞條款，禁止外國付錢或送禮給總統或聯邦官員。外國權貴經常光顧川普旗下旅館和休閒設施，使這種原來被淡忘的條款浮上檯面，並一再引發法律爭鬥。

民主黨參議員墨菲痛斥川普所謂「總統壓迫別的國家為他競選連任服務的腐敗作為…把美國的全球信譽當成賭場籌碼，為私人政治利益兌現」。他說，這是不可容忍的濫用權力，完全背離法治。

川普反駁說，他才是試圖阻止外國非法干預美國政治的人，因為他敦促烏克蘭總統調查2016年美國大選期間，烏克蘭人是否幫助民主黨人，以及有關前副總統白登的貪腐傳聞。

他27日推文說：「如果與烏克蘭總統的完美通話不適當，那麼未來的總統都不能再跟別的外國領袖講話！」