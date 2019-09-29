人口普查答案是否威脅隱私 聯邦調查

2019-09-29 12:39 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合28日電



在電腦威力快速進展的時代，聯邦人口普查局最近做實驗，以探究人口普查答案會不會威脅填寫問卷者的隱私。 歐陽慶平 分享 facebook 在電腦威力快速進展的時代，聯邦人口普查局最近做實驗，以探究人口普查答案會不會威脅填寫問卷者的隱私。

人口普查局把2010年的普查資料與商業資料庫比對，結果根據姓名、居住地區、族裔、性別和年齡等資料，推斷出5200萬人的身分，占答覆普查問卷者的六分之一以上。

面對這種發現，普查局宣布為2020年的普查資料加入統計學上的「噪音」，基本上就是對資料做一些手腳以維護隱私。

但是，這種做法本身也造成問題；明尼蘇達大學社會研究中心主任芮格斯認為，這種保守的做法令人擔心會影響普查結果的正確性。

聯邦法禁止普查官員透露任何人的答覆資料，可是分析資料能力高強的電腦能夠搭配其他私人資料，從廣泛的普查結果推斷出當事人可能的身分。

批評者擔心普查局的新做法，可能使正確畫定新的國會和地方選區更為困難，或妨礙對移民、人口學、鴉片類藥癮疫疾和預期壽命下降等各種問題的研究。

隨著民眾能夠快速下載的資料類別愈來愈多，把資料與真實姓名正確比對也愈來愈容易。這表示有關族裔、住所、親屬關係的人口普查問題的整體答覆，可能導致當事人的真實身分曝光。

專家擔心廣告商、市場研究人員或任何擁有必要知識和好奇心的人，都能夠利用這些資料重建答覆人口普查問卷者的身分。

隱私顧慮對普查局並不陌生。歷史學者發現二戰時期，人口普查資料曾被用於協助找出日裔美國人，並把他們集中拘禁。

川普政府主張明年的普查詢問當事人是否公民，並引起法律抗爭。維權者擔心這種資料被用於對付非法移民，促使政府放棄這種構想。

為了消除隱私顧慮，人口普查局決定採用「差別隱私法」，改變一些數字，可是維持核心答案，以保護個別答卷者的身分。