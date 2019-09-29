花大錢人口普查 美國猶他州跟進

2019-09-29 12:37 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合28日電



猶他州首位華裔眾議員關玉嬚(Karen Kwan)表示，猶他州自2010年的人口普查後，估計已增加50萬人，但敲門拜戶進行普查的工作人員人數估計會再減半。 美聯社 分享 facebook 近24個州花了數百萬元確保民眾參與2020年人口調查，以免少算人口會失去聯邦重要經費或國會席次；猶他州共和黨掌控的州議會日前也首次同意花費100萬元擴大人口調查，成為最新一個花大錢人口普查的州。

猶他州人口組成多元，包括耶穌基督後期聖徒教會、日益增加的移民和偏遠保護區的美洲原住民。

猶他州首位華裔眾議員關玉嬚(Karen Kwan)表示，猶他州自2010年的人口普查後，估計已增加50萬人，但敲門拜戶進行普查的工作人員人數估計會再減半。

民主黨籍的關玉嬚說：「這是兩黨議題，不是只有單方認為的重要議題，現在應該把這件事做好。」

許多州都擔心州經費與席次代表問題，舉例來說，一個智庫估計，加州人口少算4%就可能會失去眾院的一席；新墨西哥州州長警告，人口調查若失準1%，十年間就會損失逾7億元的聯邦經費。

根據全國州議會聯合會數據，人口普查花費最多的州多為民主黨執政州，包括伊利諾州、紐約州和加州，開銷最高達1億8700萬元；喬治亞州、阿拉巴馬州和北達科他州等保守黨州也撥出經費進行人口普查。

雖然人口普查由聯邦政府負責，不過州政府預計會透過公共服務訊息、信箱傳單、家庭拜訪和開會等來擴大調查。

猶他州議會分配的半數經費將用於計算人口的計畫，這些族群是過去未列入計算的人，包括不滿五歲的孩童。

鹽湖城難民服務機構負責人肖澤敏(Ze Min Xiao，音譯)指出，漏算人口可能對聯邦經費有重大影響，例如學校午餐和課後計畫。

川普政府現已放棄在普查問卷上增列公民身分問題，當局則需編列經費聯繫可能不願參與普查的移民。