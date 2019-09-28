川普緋聞對象告警局誹謗 色情女星獲賠45萬

2019-09-28 14:57 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合27日電



丹尼爾斯與哥倫布市達成45萬元和解協議。圖／世界日報提供 分享 facebook

俄亥俄州哥倫布市27日與色情女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)達成45萬元和解協議，她去年在哥市一家脫衣舞俱樂部被捕後，在聯邦法院對市警局提出誹謗控告，指他們是因她稱曾與川普總統在當選前發生性關係，而預謀報復她。

丹尼爾斯2018年7月在一家俱樂部表演後，被警方以涉嫌不當碰觸便衣警察而逮捕，但檢方數小時後撤銷指控。

各方在和解協議中均認為，45萬元的補償公正。丹尼爾斯是藝名，她的真名叫史蒂芬妮‧克利佛(Stephanie Clifford)。

去年逮捕丹尼爾斯的是哥倫布市警局的除惡部門，但該部門已被裁撤。市警局代警長本月表示，該部門的兩名警員在脫衣舞俱樂部的臥底打黑行動中表現不佳，導致丹尼爾斯被捕，因此建議開除兩人。

代警長還建議，對除惡部門的兩個警官給予停職處分，對部門負責人給予口頭警告，但警員工會認為，市警局的處分建議太重。

市警局今年3月在內部報告中認為，逮捕丹尼爾斯不當，警方的逮捕行動沒有預案，也沒有政治動機。

哥倫布市在接到許多舉報後，撤銷了市警局的除惡部門。舉報包括前警員米歇爾2018年4月射殺一名23歲的女性，米歇爾稱他在臥底調查賣淫活動，開槍是出於自衛，因為她用刀刺他的手。死者家人對米歇爾、市警局和市府提出控告，索賠350萬元。

米歇爾還被告上聯邦法院，指他試圖與多位女性發生性關係，如果不從將逮捕她們，以及還要求其他警員掩蓋他的罪行，並向聯邦調查人員撒謊，但米歇爾對各項指控均不認罪。