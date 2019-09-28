親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

基隆連夜大雨 多處土石滑落自強路淹水警一度封閉

台灣人將可至沙國觀光 觀光局提醒女性注意清真寺規範

「一家四代都找他剪髮」 世界最老理髮師108歲去世

2019-09-28 12:12世界日報 記者胡玉立／綜合報導

金氏世界紀錄(Guinness World Records)認證、全球最老理髮師安東尼·曼西內利(Anthony Mancinelli)，19日在紐約州新溫莎的家中，因頜骨癌過世，享年108歲。他的兒子、82歲的鮑勃．曼西內利說，父親「從來不知道什麼是退休，直到幾周前才不情願地退休。」

曼西內利1911年3月2日在義大利那不勒斯出生，8歲和全家移民美國，11歲在理髮店當學徒，12歲開始擔任理髮師，自高中輟學，從此「理人不倦」。曼西內利除了從軍和在二次大戰服役，沒未停止替人理髮。

去年曼西內利接受紐約時報訪問說：「我什麼都剪 。長髮、短髮，蓬鬆亂髮，爆炸頭，直劉海，燙髮，各種風格都行。」他還說：「有的客人一家四代的頭髮，都是我剪的。」

曼西內利1930年在紐堡(Newburgh)開了安東尼理髮店(Anthony’s Barbershop)當老闆，經營40年後，他把店賣了，改去別人店裡工作。

自從96歲獲得金氏世界紀錄認證為全球最老理髮師，曼西內利聲名大噪。每逢他生日，諸如年滿100歲、101歲、102歲等，來自各類團體、官方、理髮公司行號的祝賀源源不絕。曼西內利最後待的理容院Fantastic Cuts老闆娘珍．迪內札(Jane Dinezza)說，「他工作愈久、名氣愈大。坐在椅上接受記者採訪的時間 ，甚至比他替客人理髮的時間還長。」

迪內札後來不太像是曼西內利的老闆，反而更像是他的媒體聯絡人。迪內札說，曼西內利理髮收費20元，但許多顧客堅持給他100元。由於太多活動邀請請曼西內利參加，迪內札不得不開始代他婉拒邀約。

曼西內利生前體格健朗，雙手穩定，滿頭白髮。即使在他人生最後幾年，他也總是穿著雙舊鞋長時間站立。有時候，好奇的人跟著他進雜貨店，只是想問他長壽的秘密。他往往「指向上帝」。

曼西內利曾說，他的身體健康到連醫師都感到不解。談起飲食習慣，他說：「我吃細義大利麵，所以我不會發胖。」曼西內利說，他熱愛工作、避免抽菸和酗酒。

曼西內利有一個兒子、四個孫子和幾個曾孫。與他結襟70年的妻子在2004年去世。直到人生最後幾年，他仍獨立生活、自己購物、煮飯、洗衣、死忠地看電視職業摔角節目，並堅持修剪院子裡的籬笆。他向兒子說：「我要自己修剪。我是理髮師。」

金氏世界紀錄認證、全球最老理髮師安東尼（左），本月19日在紐約州新溫莎的家中，因...
金氏世界紀錄認證、全球最老理髮師安東尼（左），本月19日在紐約州新溫莎的家中，因頜骨癌過世享年108歲。 美聯社
分享

義大利紐約時報

相關新聞

美駐烏克蘭前大使5月突丟官 疑致力於貪腐調查才被拔

2019-09-28 11:11

川普閉門會議影片外流 批彈劾調查是開戰

2019-09-28 11:37

因川普電話門被傳喚 美國的烏克蘭特使請辭

2019-09-28 07:29

CNN：美眾院可能下週對川普彈劾調查展開聽證

2019-09-28 05:11

證據曝光 川普彈劾案延燒

2019-09-28 03:07

川普電話門 御用律師成關鍵

2019-09-28 00:20

川普彈劾查後遺症…美國職場流動率恐飆高

2019-09-27 23:57

代理情報總監：早知要處理電話門就不接任了

2019-09-27 20:43

川普電話門案 美媒：吹哨者是CIA官員

2019-09-27 19:24

借彈劾東風！川普1天募款數百萬 桑德斯：有益川普連任

2019-09-27 17:15

首位共和黨州長挺彈劾川普 佛蒙特州長想知更多細節

2019-09-27 17:13

高官捲入川普電話門…潘斯取消訪烏 巴維理角色神秘

2019-09-27 17:12

吹哨者報告 華郵分析6要點：川普用元首峰會引誘烏總統

2019-09-27 17:10

拒公開吹哨者文件挨轟 情報總監：從未收隱瞞命令

2019-09-27 17:10

川普政府又槓上加州：放任遊民大小便污染水域

2019-09-27 15:06

白宮「黑箱封鎖」？烏克蘭門神祕檢舉報告公開！

2019-09-27 14:25

美情報總監辯護：未被要求隱瞞

2019-09-27 14:01

吹哨者身分遭披露 紐時：是CIA官員

2019-09-27 13:59

被遺忘的洛杉磯河 從冷酷異境到劫後重生

2019-09-27 13:58

舉報文件曝光 白宮介入封鎖川普通話紀錄

2019-09-27 13:54

不爽開徵富豪稅政見…華爾街大金主 揚言不挺華倫

2019-09-27 13:30

史卡里亞出任勞工部長 參院任命聽證過關

2019-09-27 13:25

電話門醜聞擴大！ 川普暴怒回應：行徑簡直是間諜

2019-09-27 13:03

電話門舉報者謎樣身分 內容恐撼動川普總統大位

2019-09-27 11:41
看更多

熱門文章

沖繩自駕旅遊十字路口車禍 一台灣人送醫不治

2019-09-28 09:07

傳川普政府考慮解除陸企在美股上市資格

2019-09-28 02:39

再下重手！川普擬撤銷陸企在美上市資格 阿里巴巴重挫

2019-09-28 08:20

李顯龍：美國圍堵蘇聯那一套對中國行不通

2019-09-27 20:53

死後照樣政治清算！強人屍骨不安寧 掘墓只是基本款

2019-09-28 10:00

影／目眩神迷！NASA釋新影片 模擬黑洞清晰樣貌

2019-09-27 16:10

影／拚觀光！沙烏地阿拉伯對49國開放電子簽證 名單有台灣

2019-09-27 13:01

尿急排廁所被塞鈔票插隊 男「花錢護尊嚴」被網讚爆

2019-09-27 20:34

羅比尼：全球經濟正從三大災難 走向不可避免的衰退

2019-09-27 23:10

人間芭比被玩壞？網美豐唇15次 變世界第一香腸嘴

2019-09-27 18:59

證據曝光 川普彈劾案延燒

2019-09-28 03:07

影／「小丑」再惹議！暗網傳槍擊預告 戲院如臨大敵

2019-09-27 17:10

誠品日本一號店開幕 飄書香人氣旺

2019-09-27 23:28

巴菲特35歲女接班人單飛！揭秘農家女翻身股神副手發跡路，起點竟是一封信

2019-09-27 16:32

分析：中國對美稀土優勢 兩年後可能不再

2019-09-27 15:21

「50 歲不就是個數字嗎？」珍妮佛安妮斯頓談社會對年齡的歧視

2019-09-27 15:28

代理情報總監：早知要處理電話門就不接任了

2019-09-27 20:43

CNN：美眾院可能下週對川普彈劾調查展開聽證

2019-09-28 05:11

英男超愛BTS！砸百萬想整形成智旻 卻遭朋友潑冷水

2019-09-26 21:47

因川普電話門被傳喚 美國的烏克蘭特使請辭

2019-09-28 07:29

川普彈劾查後遺症…美國職場流動率恐飆高

2019-09-27 23:57

川普電話門案 美媒：吹哨者是CIA官員

2019-09-27 19:24

川普電話門 御用律師成關鍵

2019-09-28 00:20

當心你的戶頭！授權支付詐騙夯

2019-09-28 10:03

繼承母志！哈利王子到安哥拉追隨黛妃反地雷步伐

2019-09-27 19:50

WSJ：美製造業興衰與川普無關 反而是因為這些因素...

2019-09-28 00:28

電話門醜聞擴大！ 川普暴怒回應：行徑簡直是間諜

2019-09-27 13:03

英國狠母坦承殺2子 另計畫殺4子

2019-09-27 22:07

「5G授權美企」 任正非：狼攆著羊跑 羊才會健康

2019-09-27 14:39

美經濟放緩 Fed再降息有影

2019-09-28 03:07

格芯控台積電侵權案 美國ITC將展開調查

2019-09-27 18:15

自稱患有「Wi-Fi過敏症」 英嬤恐慌：5G會殺了我

2019-09-27 18:09

借彈劾東風！川普1天募款數百萬 桑德斯：有益川普連任

2019-09-27 17:15

龐培歐：樂見吐瓦魯與美台等民主政體 推進印太願景

2019-09-28 01:59

加國研究：塑料茶包恐泡出健康危機

2019-09-27 23:26

無人機也搞「偷渡」 空投毒品手機給獄囚

2019-09-27 15:03

全美12死！電子菸病患飆至805人 1周升幅52%

2019-09-27 14:49

美結盟九國 開發金屬礦藏

2019-09-27 23:35

美駐烏克蘭前大使5月突丟官 疑致力於貪腐調查才被拔

2019-09-28 11:11

俄間諜遭毒殺後規定變嚴 英國黃金簽證仍創五年新高

2019-09-28 11:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top