「一家四代都找他剪髮」 世界最老理髮師108歲去世

2019-09-28 12:12 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



金氏世界紀錄(Guinness World Records)認證、全球最老理髮師安東尼·曼西內利(Anthony Mancinelli)，19日在紐約州新溫莎的家中，因頜骨癌過世，享年108歲。他的兒子、82歲的鮑勃．曼西內利說，父親「從來不知道什麼是退休，直到幾周前才不情願地退休。」

曼西內利1911年3月2日在義大利那不勒斯出生，8歲和全家移民美國，11歲在理髮店當學徒，12歲開始擔任理髮師，自高中輟學，從此「理人不倦」。曼西內利除了從軍和在二次大戰服役，沒未停止替人理髮。

去年曼西內利接受紐約時報訪問說：「我什麼都剪 。長髮、短髮，蓬鬆亂髮，爆炸頭，直劉海，燙髮，各種風格都行。」他還說：「有的客人一家四代的頭髮，都是我剪的。」

曼西內利1930年在紐堡(Newburgh)開了安東尼理髮店(Anthony’s Barbershop)當老闆，經營40年後，他把店賣了，改去別人店裡工作。

自從96歲獲得金氏世界紀錄認證為全球最老理髮師，曼西內利聲名大噪。每逢他生日，諸如年滿100歲、101歲、102歲等，來自各類團體、官方、理髮公司行號的祝賀源源不絕。曼西內利最後待的理容院Fantastic Cuts老闆娘珍．迪內札(Jane Dinezza)說，「他工作愈久、名氣愈大。坐在椅上接受記者採訪的時間 ，甚至比他替客人理髮的時間還長。」

迪內札後來不太像是曼西內利的老闆，反而更像是他的媒體聯絡人。迪內札說，曼西內利理髮收費20元，但許多顧客堅持給他100元。由於太多活動邀請請曼西內利參加，迪內札不得不開始代他婉拒邀約。

曼西內利生前體格健朗，雙手穩定，滿頭白髮。即使在他人生最後幾年，他也總是穿著雙舊鞋長時間站立。有時候，好奇的人跟著他進雜貨店，只是想問他長壽的秘密。他往往「指向上帝」。

曼西內利曾說，他的身體健康到連醫師都感到不解。談起飲食習慣，他說：「我吃細義大利麵，所以我不會發胖。」曼西內利說，他熱愛工作、避免抽菸和酗酒。

曼西內利有一個兒子、四個孫子和幾個曾孫。與他結襟70年的妻子在2004年去世。直到人生最後幾年，他仍獨立生活、自己購物、煮飯、洗衣、死忠地看電視職業摔角節目，並堅持修剪院子裡的籬笆。他向兒子說：「我要自己修剪。我是理髮師。」