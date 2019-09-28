美駐烏克蘭前大使5月突丟官 疑致力於貪腐調查才被拔

2019-09-28 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



美聯社報導，美國總統川普的「電話門」案爆發之前，川普政府今年5月突然將駐烏克蘭大使尤凡諾維契（Marie Yovanovitch）召回，引發外交圈議論紛紛。據傳她當時代表美國政府執行兩項主要任務，其中一項為敦促烏克蘭政府解決貪腐問題。

尤凡諾維契被解職前遭受許多攻擊，如今成為「電話門」案的系列關鍵事件之一。

民主黨籍參議員梅南德茲（Robert Menendez）27日致函國務卿龐培歐，要求他答覆尤凡諾維契遭解職一事。

眾議院情報、外交及監督等三個委員會27日已通知龐培歐，將在未來兩周內傳喚尤凡諾維契等五名國務院官員。

尤凡諾維契遭撤職時幾乎未引起任何注意，當時華府大多將焦點放在與伊朗間不斷升級的緊張局勢。國務院官員稱，她只是比原定的7月提早兩個月結束任期。她保持低調、搬回華府，雖仍是外交官，但無國務院固定職務，而是在大學任職。

根據白宮日前公布的電話備忘錄，川普今年7月25日與烏克蘭總統澤倫斯基通話時說：「前美國大使，那個女人（尤凡諾維契），沒什麼好事，而她在烏克蘭處理的也都不是好事。」但是這些特徵與表現，皆與部分現任和前任官員陳述的相互矛盾。

官員們指出，尤凡諾維契是一名備受尊敬且幹練的外交官，她替美國政府執行兩項任務，包括敦促烏克蘭政府解決美國長期來對東歐地區公共部門貪腐的擔憂，並支持烏克蘭對抗分離主義份子。