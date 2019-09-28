因川普電話門被傳喚 美國的烏克蘭特使請辭

2019-09-28 07:29 聯合報 記者 聯合報 記者 范振光 ╱即時報導



美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基通電話時，涉嫌施壓對方調查可能成為總統大選對手的民主黨籍前副總統拜登和他的兒子，引發爭議，美國國會已對川普彈劾調查，並傳喚美國的烏克蘭特使Kurt Volker作證。據報導，Kurt Volker已經請辭。