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因川普電話門被傳喚 美國的烏克蘭特使請辭

2019-09-28 07:29聯合報 記者范振光╱即時報導

美國總統川普烏克蘭總統澤倫斯基通電話時，涉嫌施壓對方調查可能成為總統大選對手的民主黨籍前副總統拜登和他的兒子，引發爭議，美國國會已對川普彈劾調查，並傳喚美國的烏克蘭特使Kurt Volker作證。據報導，Kurt Volker已經請辭。

根據亞利桑那州立大學校刊 State Press報導，Kurt Volker已和國務卿龐培歐見面並提出辭呈。美國眾院外交委員會擬要求他10月3日出席作證。

美國的烏克蘭特使Kurt Volker因川普電話門辭職。路透
美國的烏克蘭特使Kurt Volker因川普電話門辭職。路透
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烏克蘭川普校刊

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