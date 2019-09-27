川普彈劾查後遺症…美國職場流動率恐飆高

2019-09-27 23:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國人力資源管理協會（SHRM）執行長泰勒警告，隨著2020年大選腳步迫近，加上美國總統川普遭到彈劾調查，政治辯論日益激烈，而這種氣氛可能蔓延至職場，企業應對明年員工流動率進一步升高做好因應準備。

根據SHRM日前公布的研究報告，過去五年來，員工因辦公室「毒文化」離職已導致企業付出2,230億美元的代價，比2008-2012期間高出24%。SHRM預測，在今日政治立場日益兩極化的環境下，明年員工流動率可能進一步升高。職場「毒文化」在企業未能設法化解員工歧見時滋長，而政治尤其會激化員工不睦。

美國眾議院議長裴洛西已宣布，正式啟動對川普的彈劾調查，理由是川普施壓烏克蘭總統澤倫斯基，要求對方「調查」民主黨籍對手拜登之子。外界質疑川普可能企圖施壓烏克蘭交出可抹黑政敵的資料。

SHRM執行長泰勒接受MarketWatch訪問時說：「職場上早已存在歧見，如今更是呈倍數增加。」

他指出，政治立場兩極化愈演愈烈，正影響雇員的工作效率，雇主不可輕忽此事。他建議企業主管向員工宣導，訂出明確規定容許在職場討論政治議題，但必須互相尊重和待之以禮。

去年人力派遣公司Robert Half的一項調查發現，22%的員工在上屆美國總統大選期間曾「與同事激辯」，另有15%表示在茶水間的政治討論害他們生產力降低。

在美國就業市場人力相當緊繃之際，若政治因素導致員工流動率升高，會讓雇主更頭痛。