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代理情報總監：早知要處理電話門就不接任了

2019-09-27 20:43聯合報 記者張佑生╱即時報導

千金難買早知道！紐約時報報導，26日在聯邦眾議院接受拷問的代理國家情報總監馬奎爾，告訴伊利諾州民主黨籍聯邦眾議員克利什納穆希，假如他知道要處理川普烏克蘭總統澤倫斯基通話門一案的話，他根本不會接任此職。

前國家情報總監柯茨8月15日離職，馬奎爾16日就任代理總監，當天就收到投訴，指稱川普涉嫌今年7月與烏克蘭總統澤倫斯基通電話時，川普要求烏克蘭幫忙干預2020年大選。

美國代理國家情報總監馬奎爾26日出席眾院聽證會。路透
美國代理國家情報總監馬奎爾26日出席眾院聽證會。路透
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烏克蘭川普紐約時報

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