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美國眾院啟動彈劾川普調查 對市場有何影響？

2019-09-27 18:11經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

美國眾院議長裴洛西本周宣布將正式對總統川普展開彈劾調查，專家認為，投資人可暫時將彈劾案當作一場「政治鬧劇」，並留意朝野兩黨共同展開政策行動的可能性降低後，將對基建、醫療等政策產生何種影響。

華爾街日報報導，投資人對川普推動的政策又愛又恨，一方面支持帶動股市走高的減稅案、法令鬆綁，另一方面也擔憂引發股市賣壓出籠的利空，包括川普對中國大陸發動貿易戰，以及對墨西哥、德國、法國等國祭出的關稅威脅。

即使彈劾案在眾院獲通過，但在共和黨掌控的參院的情況下，在參院闖關成功可能性仍微乎其微。因此，川普可能會像詹森、柯林頓等美國前總統一樣留任。然而，彈劾案降低了朝野兩黨共同展開政策行動的可能性，這將影響部分產業。

專家認為，如今很難想像民主黨在基建法案方面會與白宮展開合作，這將衝擊Martin Marietta Materials、Vulcan Materials等建材業者。同樣的，雖然民主黨與川普都支持壓低藥價，但現在投資人也難以看到朝野聯手對大藥廠採取行動。

美國史上只詹森、尼克森、柯林頓等三位總統曾面臨彈劾窘境，而市場的反應不一。譬如柯林頓於1998年遭彈劾當天，美股標普500指數一度大跌5%，但收盤時已收復多數失土。

當時幾乎沒人認為是柯林頓引發美股重挫，反而較憂心亞洲金融風暴、俄羅斯倒債、大型避險基金長期資本管理公司（LTCM）倒閉等因素，可能導致美國經濟陷入衰退。

美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社
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川普柯林頓彈劾案

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