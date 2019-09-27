借彈劾東風！川普1天募款數百萬 桑德斯：有益川普連任

美國參議員桑德斯。美聯社。 分享 facebook 民主黨人對川普總統發起的彈劾調查反助他的連任競選，川普2020年競選團隊本周借助眾院議長波洛西宣布彈劾調查的時機，呼籲金主為「彈劾護衛團隊」踴躍捐款，已募集到數百萬元資金。

波洛西在宣布彈劾調查後，「彈劾護衛團隊」三小時內就募到100萬元，川普競選團隊和共和黨全國委員會(RNC)在24小時內募到500萬元。

「民主黨人僅次於川普，是我們的最佳金主，感謝波洛西。」共和黨全國委員會(RNC)高層幕僚沃特斯說，過去一周，川普競選團隊和RNC共募到近3000萬元。

另方面，前白宮發言人莎拉‧桑德斯(Sarah Sanders)26日接受福斯新聞網(Fox News)晨間新聞節目「福斯與朋友」(Fox & Friends)專訪時也說，民主黨國會議員發動彈劾，只會促成共和黨更加團結，有益於尋求連任的川普贏得2020年大選。

波洛西宣布啟動彈劾調查，追究川普總統是否濫權，向外國元首施壓，企圖透過外國勢力打擊民主黨政敵；桑德斯在專訪中說：「我覺得，這是在歷史上我們看過最愚蠢、最可笑的政治動作。」

她表示，對於川普的連任選舉來說，彈劾應該被視為對順利連任有實質助益，「所有的一切無疑讓川普的選舉添增更多火力，募得選舉捐款更多，基本盤選民因此動員起來，共和黨變得更加團結，攻擊總統的結果就是促成如此發展。」

各州共和黨人也利用彈劾進行募捐，內布拉斯加州的共和黨金主發送印有「彈劾這裡」和2016年大選圖案的T恤，內州共和黨部說，募到的資金將由黨部和川普的連任競選團隊平分。

但民主黨金主本周也被動員起來為民主黨募捐，經手民主黨網路募捐最多的Act Blue公司表示，他們24日一天募到460萬元。

主張彈劾川普的民主黨總統參選人賀錦麗在給支持者的郵件中說：「川普競選團隊加強了對彈劾支持者的攻擊，包括賀錦麗在內，我們要予以反擊。大家能否在聯邦選舉委員會的9月30日期限前，幫助我們實現100萬元的網路捐助目標？」

川普25和26日連續兩天在紐約參加募捐活動，預計為他的連任競選和其他共和黨人的選舉募到800萬元。