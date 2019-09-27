首位共和黨州長挺彈劾川普 佛蒙特州長想知更多細節

2019-09-27 17:13 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合26日電



首位共和黨州長支持彈劾調查，佛蒙特州長想知更多細節。 美聯社 分享 facebook 「電話門風暴」也成為兩黨角力的重心，雖然共和黨人大多為川普總統在烏克蘭電話門爭議的行為辯護，但佛蒙特州長史考特(Phil Scott)是黨內第一位公開支持對川普進行彈劾調查的高層民選官員，但他強調在採取進一步行動前，需要了解更多事實。

民主黨籍的眾院議長波洛西則抨擊白宮想要「鎖住」川普與烏克蘭總統澤倫斯基的7月完整通話紀錄，並指責白宮只想掩蓋真相。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)及美聯社報導，史考特州長26日在記者會上表示，川普已經「注意他(前副總統白登)很多年」，因此當得知川普一再要求烏克蘭總統「調查」白登的消息時，他並不驚訝，並希望國會能看到完整的吹哨者舉報內容。

佛蒙特州極度支持民主黨，而身為溫和派共和黨人的史考特已經進入第二任州長任期，他之前就曾經與共和黨立場不同調，經常批判川普、多次呼籲終結美國政治的分化現象。

今年7月川普批評四位民主黨少數族裔女性眾議員後，史考特也公開表示川普的言論是種族歧視，不適合擔任世界領袖。

波洛西也批評代理國家情報總監麥奎爾，認為他沒有在收到吹哨者舉報川普與烏克蘭總統通話內容後就轉知國會，如此已經「違法」，「法律寫得很清楚，情報總監必須將舉報內容轉呈(眾院)情報委員會。」