高官捲入川普電話門…潘斯取消訪烏 巴維理角色神秘

2019-09-27 17:12 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合26日電



分析：川普政府高官捲入烏克蘭門 司法部長巴維理再入漩渦 潘斯取消訪烏 美聯社 分享 facebook 多位川普政府高官捲入烏克蘭電話門爭議，副總統潘斯(Mike Pence)據稱取消了烏國訪問行程，川普個人律師朱利安尼(Rudolph Giuliani)與國務卿龐培歐(Mike Pompeo)也涉及，但最令人好奇的是司法部長巴維理(William Barr)。

「華盛頓郵報」分析，吹哨者及川普總統都暗示巴維理涉及這件事，且巴維理領導的司法部不僅阻撓吹哨者報告的進度，也拒絕正式調查電話門爭議。

26日揭露的吹哨者報告提到，「司法部長巴維理似乎也涉及」，但沒有多談；川普與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)電話中提到，說巴維理將與朱利安尼合作。

根據白宮本周公布的初步通話紀錄，川普至少提到巴維理五次，包括「我會叫朱利安尼打電話給你，也會叫司法部長巴維理打給你，我們來好好查清楚這回事」；「我會叫朱利安尼及司法部長巴維理打電話」；「我會要司法部長巴維理打給你或你的人，希望你可以追查下去」；「我會叫他跟司法部長一起打給你」；「不論你可以跟司法部長一起做什麼，都會很棒」。

司法部25日對此發表長篇聲明，否認涉及這個爭議的一些環節，包括巴維理沒有與川普談到「要烏克蘭調查前副總統白登(Joe Biden)或他兒子」；巴維理並未被川普要求「為了這件事聯絡烏克蘭」；巴維理並未「為了這件事或任何其他議題聯絡烏克蘭」；巴維理並未「與朱利安尼討論這件事或其他烏克蘭相關事宜」。

華郵指出，巴維理的否認聲明很重要，但就算他沒有親自介入，外界也質疑為何司法部想插手吹哨者的報告，因為巴維理在其中被點名。

其次，司法部法律顧問辦公室(Office of Legal Counsel)否決了督察長認定吹哨者報告「迫切相關」的決定，這是很重要一步，有可能使吹哨者報告從此不見天日，更引發外界質疑巴維理是否涉及這些決策。