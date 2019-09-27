吹哨者報告 華郵分析6要點：川普用元首峰會引誘烏總統

分析：白宮瞞通話紀錄、川普把會面當獎勵... 告密者投訴五要點 美聯社 分享 facebook 川普總統今年7月在與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)的電話通話中，被告密者踢爆涉嫌向外國政府施壓，企圖透過外國勢力打擊政敵；這份有九頁長的吹哨者告密報告26日終於見光，讓外界一窺這份舉報文件的重點。

華盛頓郵報、紐約時報整理出的重點報告內容包括：

一、白宮曾經想要隱瞞川普與澤倫斯基的通話事實

對於今年7月25日的這通電話，吹哨者在告密報告中指出，白宮不顧正常處理程序，想方設法不讓其他官員看到川普與澤倫斯基電話交談的逐字紀錄，這些官員還被白宮告知，要把關於這通電話的所有資料「封鎖」，尤其是逐字稿的正式紀錄。

吹哨者在報告中指出，白宮如此作為涉嫌濫權，因為動機在於不想讓具有政治敏感的訊息曝光，而非為了攸關國家安全的敏感議題保密。

二、川普拿舉行美、烏兩國元首高峰會議利誘澤倫斯基

告密報告中指出，相關官員認為，由於澤倫斯基十分希望能與川普舉行美烏高峰會議，因此川普在電話中故意拿舉行高峰會議利誘澤倫斯基，做為烏克蘭願意配合的獎勵。

吹哨者在報告中也指出，為了讓烏克蘭願意配合，副總統潘斯原本有烏克蘭訪問行程，卻被川普下令延後。

三、兩位美國大使事後忙著奔走，收拾川普這通電話造成的傷害

代表與烏克蘭交涉的美國特使沃克爾(Kurt Volker)、美國駐歐盟大使桑德蘭(Gordon Sondland)，分別向烏克蘭高層獻策，提供建議應該如何回應川普親口對澤倫斯基提出的要求。

四、儘管白宮與共和黨議員攻擊吹哨者的可信度，但告密報告對於7月25日電話的描述卻正中紅心

早在電話紀錄公布之前，吹哨者在8月12日告密報告中，就已經清楚敘述，包括提及川普律師朱利安尼(Rudy Giuliani)、司法部長巴維理(William Barr)、前任副總統白登(Joseph Biden)及白登兒子杭特‧白登(Hunter Biden)。

五、國務院認為朱利安尼自作主張與烏克蘭接洽，可能危害美國的國家安全

投訴者描述美國高級外交官窮於應付川普派遣自己的私人律師朱利安尼向烏克蘭施壓，企圖抹黑白登父子。一些官員說，烏克蘭領導階層相信川普會不會與烏克蘭新總統會面或通電話，全看後者是否願意遵照朱利安尼的要求行事。

包括沃克爾、桑德蘭在內的國務院高層，都與朱利安尼談過，希望盡量降低美國國家安全的受創程度。

六、白宮官員認為他們目睹川普為了私人政治利益濫用職權。

投訴者：跟我透露消息的白宮官員深感不安，表示有關人員已在跟白宮律師討論如何處理這件事。

川普7月25日與烏克蘭總統通話時，提到美國對烏克蘭的援助，接著敦促對方調查白登。幾個白宮官員事後向投訴者表示他們擔心川普濫用總統職權，要求外國干預2020年的美國選舉。