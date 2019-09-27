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拒公開吹哨者文件挨轟 情報總監：從未收隱瞞命令

2019-09-27 17:10世界日報 編譯黃秀媛／綜合26日電

情報總監向國會作證 新華社
情報總監向國會作證 新華社
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代理國家情報總監馬奎爾(Joseph Maguire)26日接受國會質詢，替自己先前拒絕公布吹哨者的投訴文件辯護，但也維護吹哨者的做法，表示對川普總統與烏克蘭總統的電話交談提出投訴的吹哨者「做法正確」，「每一個步驟都依法行事」。

在眾院情報委員會舉行的三小時公聽會中，民主黨議員痛批馬奎爾當初拒絕公開九頁投訴內容；馬奎爾一再強調，這件投訴是針對總統，可能受「行政特權」(executive privilege)管轄，造成「前所未有的獨特情況」。

共和黨議員則指責民主黨故意曲解，存心藉此抹黑總統，並堅持川普沒有犯錯。

馬奎爾宣稱，他從未接到不交出投訴資料的命令，要不要交出完全由他決定。這使他陷入國會與行政部門的權力爭執。

馬奎爾說，白宮25日公布川普的電話交談紀錄，因此行政特權不再適用，他當天下午就交出投訴文件。

他說，他支持告密者的權利，後者也遵照規定程序向督察長投訴，兩人在整個過程完全秉持誠信，一切遵照規定依法行事。

情報總監向國會作證 歐新社
情報總監向國會作證 歐新社
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投訴文件顯示，告密者8月12日向情報界督察長投訴，指稱川普正利用職權要求外國干預明年的美國大選；督察長認為投訴內容可信，並提交司法部決定總統是否違法，而司法部檢察官認為沒有足夠證據顯示有人犯罪。

情報委員會主席謝安達(Adam Schiff，加州)說，投訴內容證明他沒有講錯，川普在電話中提出的要求有如典型的黑幫勒索，「我們面對迄今最鮮明的證據，顯示美國總統背叛就任誓言。他背叛捍衛我們國家安全的誓言，背叛捍衛我們憲法的誓言。」

委員會資深共和黨委員努尼斯(Devin Nunes)則宣稱這些說法根本沒什麼意義，「我要對民主黨推出對總統的資訊戰作業，向他們道賀。」

馬奎爾作證說，這項投訴是針對總統而非情報界，因此構成法律問題，而他覺得應該先釐清這些問題，才把投訴提交國會處理。

他說，他徵詢白宮律師的意見，以確定這件事是否適用行政特權，而在白宮考慮期間，他又向司法部尋求法律意見，以決定他是否必須知會國會。

司法部決定這項投訴不涉及迫切關切或情報事務，因此馬奎爾不需依法將其提交國會。

消息人士說，馬奎爾有時對白宮律師和其他人表示不滿，覺得他們讓他陷入困境，而他積極尋求向國會作證的機會，以為自己的做法和品格辯護，甚至揚言如白宮企圖強迫他在作證時阻撓國會，他將辭職抗議；不過，馬奎爾反駁說從未動過辭職的念頭。

白宮川普民主黨

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