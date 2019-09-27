川普政府又槓上加州：放任遊民大小便污染水域

2019-09-27 15:06 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合26日電



美國總統川普。 美聯社 分享 facebook 川普政府26日再度槓上加州，指責這個自由派地盤未能防止水域受到污染，並把問題部分怪罪於愈來愈多的無家可歸遊民隨地大小便。

聯邦環保署長惠勒致函加州州長紐森，列出加州一系列違反聯邦清水法規的情況，並要求在30天內提出解決問題的詳細計畫。

信中說，加州必須履行保護水域的職責，更重要的是保護公共健康，而環保署堅持加州必須履行這種環保職責，否則環保署將被迫採取行動。

民主黨控制的加州企圖帶頭對抗氣候變遷，並制定比聯邦更嚴格的環保標準，經常與共和黨的川普政府唱反調。加州已對川普政府的環境、移民和健保政策提出50多項告訴，環保署的信函再度火上加油。

惠勒信中寫道，環保署知道洛杉磯和舊金山等加州大城日益嚴重的遊民危機，以及這種危機對環境的衝擊，媒體報導即指出這些城市人行道和街道糞便成堆已成為常見景象。

信中說，環保署擔心這些未經處理的人類排泄物帶有病原體和其他污染物質沖進太平洋和舊金山灣，而舊金山、洛杉磯和加州似乎沒有緊急行動，消減遊民危機可能對人體健康和環境造成的危害。

環保署也宣稱，加州一些城市飲水的砷、鉛或放射性物質含量超過健康標準，使將近80萬居民受到危害。

紐森的發言人反駁說：「白宮本周發出的新聞有個共同主題。總統正濫用權力，把政府當作攻擊政敵的武器。這不是為了清潔的空氣、水或協助本州的遊民，這純粹是對加州做政治報復。」

惠勒24日批評加州空氣資源理事會沒有處理許多用以減少有毒塵霧的法規，加州官員則責怪聯邦遲遲不批准它提出的計畫。

川普上周指責舊金山任由針頭和其他廢物經由排洪道流進太平洋，宣稱當地政府如不處理，他的政府將向舊金山發出違規通知。舊金山市長斥之為「荒謬說法」，宣稱舊金山的污水系統把水排進舊金山灣之前，會先過濾廢物。