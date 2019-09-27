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全美12死！電子菸病患飆至805人 1周升幅52%

2019-09-27 14:49世界日報 編譯孫梁／綜合26日電

電子菸恐含微生物汙染，研究顯示人類暴露於這些微生物毒素會產生很多健康問題，包括哮...
電子菸恐含微生物汙染，研究顯示人類暴露於這些微生物毒素會產生很多健康問題，包括哮喘、肺功能退化和炎症等。美聯社
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聯邦疾病防治中心(CDC)26日證實，電子菸導致的嚴重肺病的患者本周大幅增加，從上周的530人飆增到805人，新增275人，升幅52%；如今病患已幾乎遍布各州，死者人數也增加到12人。

在已證實的死者中，分別為加州和堪薩斯州各兩人，佛羅里達、喬治亞、伊利諾、印第安納、明尼蘇達、密西西比、密蘇里和俄勒岡州各一人，密西西比州的死者是26日剛宣布的。

許多州的衛生部門今年夏天開始注意到，一些病患染上嚴重肺部和呼吸道疾病，儘管發病原因不明，但他們的共同點是都使用電子菸；隨著衛生部門加大在全國的調查，報告的患病人數也急劇增多。

衛生部門尚不清楚新增的275個病患是上周染病，還是染病多日後才由醫療單位報告給主管機關；CDC沒有說明新增的病患是何時出現症狀，但CDC只統計符合某種症狀標準的病患，對其他症狀也進行調查。

由於多數病患表示，他們使用的是含有大麻成分的THC液油電子菸，因此衛生部門的調查也日益集中在含有THC的電子菸上，以及大麻油中所含的其他成分。

但也有的病患表示，他們是只使用含有尼古丁油的電子菸，而不是THC液油。如今衛生部門建議，在查出真相前，人們不要使用任何液體形式的電子菸。

電子菸大麻

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