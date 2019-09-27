史卡里亞出任勞工部長 參院任命聽證過關

2019-09-27 13:25 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合26日電



史卡利亞出任勞工部長，參院任命聽證過關，維護企業利益勝過工人。美聯社 分享 facebook

國會參院26日以53比44票通過勞工部長史卡里亞(Eugene Scalia)的任命；由於史卡里亞長期擔任企業律師，民主黨人和勞工組織質疑他的背景能否維護美國工人的利益。

史卡里亞是已故大法官安東寧‧史卡里亞(Antonin Scalia)的兒子，在川普政府的首任勞工部長艾柯斯塔宣布辭職後，川普今年7月提名他接任。

56歲的史卡里亞是著名的Gibson, Dunn & Crutcher企業律師事務所的成員，他的主要客戶之一是「海洋世界」遊樂園，一名馴獸師2010年被虎鯨咬死後，史卡里亞作為公司律師，強調公司已採取足夠的安全措施，其他風險則要由馴獸師承擔；但他的辯護沒有成功，聯邦職業安全與健康管理處要求公司採取更多保護工人的措施。

史卡里亞是反對柯林頓政府「人體工學法規」的領軍人物，該法規是保護工人免受重複壓力的傷害，但被史卡里亞批評為沒有科學依據，勞工聯盟提出該法規是要讓企業增加休息時間、降低工作節奏和聘用更多工人。

民主黨人以史卡里亞反對「人體工學法規」為由，2001年否決他出任勞工部首席律師的任命，但小布希總統最終利用國會休會，強行任命。

史卡里亞還代表沃爾瑪公司，對馬里蘭州要求公司為工人提供更多健保的法律提控。他曾代表波音公司打官司，否認工會的違反勞工法指控。他還代表金融服務業提控，要求封殺歐巴馬政府的規定，在經紀人提供退休帳戶諮詢時，需代表客戶的利益。

參院聽證期間，史卡里亞承認他長期代表企業，但表示他是為客戶盡職。