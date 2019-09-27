大城市魅力失色？紐約去年3.8萬年輕人「出走」

2019-09-27 13:13 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ／綜合26日電



千禧一代持續離開大城市。本報系資料照／記者許振輝攝影。 分享 facebook

根據26日公布的人口普查數據，美國大城市去年流失數十萬千禧一代和X世代較年輕的居民，顯示城市發展降溫的新跡象。

「華爾街日報」報導，針對這份資料的分析顯示，在2018年，超過50萬人口的城市，平均流失近2萬7000名年25至39歲的居民；這是大城市的年輕居民連續第四年減少，紐約、芝加哥、休士頓、舊金山、拉斯維加斯、華盛頓和俄勒岡州波特蘭都流失大量這個年齡層的居民。

而年輕人大幅增加的大城市有洛杉磯、鳳凰城、聖安東尼奧、聖地牙哥、奧斯汀、西雅圖、丹佛和俄亥俄州的哥倫布市(Columbus)。

去年，大城市的年輕居民降幅小於2017年(這一年流失了近5萬4000人)，但年輕人持續減少標誌著一種急劇逆轉的跡象，這與本世紀初大量年輕人湧進城市，協助城市振興的情況相反。

2018年的下降是由大群35至39歲的城市居民離開所帶動；雖然在大城市中，比這個年齡組別年輕的人增加了不少，但近幾年來的增長逐漸放緩。

不同的人口普查數據顯示，這些年齡層的人，大多數在離開城市後，都會搬到附近郊區或其他都會區的郊區居住。

城市官員說，住屋費用高昂和學區貧困是民眾離開的主要原因。雖然千禧世代(1981年至1996年出生的人)結婚和生孩子的比率低於前幾代，但卻往往追隨上代的腳步，在郊區定居。

波士頓大學政治系助理教授凱瑟琳‧李文‧愛因斯坦(Katherine Levine Einstein)說：「他們寧可留在城市是出於生活方式的原因，但最終可能會因生活質量問題而離開。」

紐約去年流失近3萬8000名25至39歲的年輕人，降幅大約是過去三年中每一年的兩倍，也是十多年來整體人口首次下降的一年。