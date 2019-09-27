人口普查分析：川普政策嚇阻 去年移民大減70%

2019-09-27 13:12 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合26日電



美國總統川普。 美聯社 分享 facebook

根據對人口普查數據的最新分析顯示，美國人口過去十年的移民增長速度最緩慢，有專家認為是明顯的放緩，可能與川普政府對移民採取更嚴厲的措施有關。

布魯金斯學院（Brookings Institution）首席人口統計學家弗瑞（William Frey）表示，2018年美國移民的淨增數字下降至約20萬人，比對上一年大降達70％以上，移民數字下降得最大的來源地是拉美及亞洲。

華府智庫非營利組織卡托研究所(Cato Institute )移民專家比爾（David Bier）指出：自大蕭條以來，從來沒發生過這種情況。對政府來說，實在令人非常擔憂，因為(川普)政策嚇跑了人們。

一名政府官員以未看過報告內容為由而拒絕置評。

這份在26日公布的分析報告，是人口普查局的美國社會調查之一，自2005年開始每年都有這方面的調查，是屬於年度小型人口普查。主要是透過淨移民人數，減去離開美國或死去的人口數字，人口統計學家就可得出過去一年的人口變化。

總體而言，2018年約有4500萬外國出生的人住在美國。其中約有一半是公民，近四分之一是合法居民，另外四分之一是無證件的。移民占全美人口的13.7％，是1910年以來最高的比率。

在目前經濟擴張時期，本應吸納移民甚殷，然而卻出現移民流入大減，確是不尋常的。上次移民增幅大幅放緩是在2008年金融危機期間，但當時流入的資金也同樣下降。

因此有專家認為，去年移民大幅減少下降，大部分原因或許受川普移民政策間接影響所致。

人口普查局雖沒有說明非法居民的比率，但弗瑞指出，非公民人數下降了約47萬8000人，超過一半來自拉丁美洲。

除了合法與非法的移民大減外，來自中國的學生同樣下降。美聯社早前報導，美國多家大學報稱，中國留學生數字急劇下降，有些甚至減少20%，嚴重影響學費的收入。