親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

電子台廠大阪徵人時薪比超商低 網嘆：低薪發揚光大

強森策動關閉英國國會，為何「於法不合」？

人口普查分析：川普政策嚇阻 去年移民大減70%

2019-09-27 13:12世界日報 編譯盧炯燊／綜合26日電

美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社
分享

根據對人口普查數據的最新分析顯示，美國人口過去十年的移民增長速度最緩慢，有專家認為是明顯的放緩，可能與川普政府對移民採取更嚴厲的措施有關。

布魯金斯學院（Brookings Institution）首席人口統計學家弗瑞（William Frey）表示，2018年美國移民的淨增數字下降至約20萬人，比對上一年大降達70％以上，移民數字下降得最大的來源地是拉美及亞洲。

華府智庫非營利組織卡托研究所(Cato Institute )移民專家比爾（David Bier）指出：自大蕭條以來，從來沒發生過這種情況。對政府來說，實在令人非常擔憂，因為(川普)政策嚇跑了人們。

一名政府官員以未看過報告內容為由而拒絕置評。

這份在26日公布的分析報告，是人口普查局的美國社會調查之一，自2005年開始每年都有這方面的調查，是屬於年度小型人口普查。主要是透過淨移民人數，減去離開美國或死去的人口數字，人口統計學家就可得出過去一年的人口變化。

總體而言，2018年約有4500萬外國出生的人住在美國。其中約有一半是公民，近四分之一是合法居民，另外四分之一是無證件的。移民占全美人口的13.7％，是1910年以來最高的比率。

在目前經濟擴張時期，本應吸納移民甚殷，然而卻出現移民流入大減，確是不尋常的。上次移民增幅大幅放緩是在2008年金融危機期間，但當時流入的資金也同樣下降。

因此有專家認為，去年移民大幅減少下降，大部分原因或許受川普移民政策間接影響所致。

人口普查局雖沒有說明非法居民的比率，但弗瑞指出，非公民人數下降了約47萬8000人，超過一半來自拉丁美洲。

除了合法與非法的移民大減外，來自中國的學生同樣下降。美聯社早前報導，美國多家大學報稱，中國留學生數字急劇下降，有些甚至減少20%，嚴重影響學費的收入。

移民川普

相關新聞

大城市魅力失色？紐約去年3.8萬年輕人「出走」

2019-09-27 13:13

電話門醜聞擴大！ 川普暴怒回應：行徑簡直是間諜

2019-09-27 13:03

被遺忘的洛杉磯河 從冷酷異境到劫後重生

2019-09-27 13:58

不爽開徵富豪稅政見…華爾街大金主 揚言不挺華倫

2019-09-27 13:30

史卡里亞出任勞工部長 參院任命聽證過關

2019-09-27 13:25

電話門舉報者謎樣身分 內容恐撼動川普總統大位

2019-09-27 11:41

吹哨者是誰 傳川普想揪出並暗示祭出叛國罪

2019-09-27 08:48

檢舉內容曝光 白宮涉幫川普湮滅與烏通話逐字稿

2019-09-26 23:54

川普施壓烏克蘭通話紀錄曝光 揭露機密世界秘辛

2019-09-26 22:00

「烏克蘭門」中的烏克蘭：笑不出來的喜劇之王，極度難堪的澤倫斯基

2019-09-26 19:13

美眾議院通過法案 允許大麻業者申辦銀行業務

2019-09-26 18:19

川普電話門╱通話未提軍援 僅說「對烏克蘭非常非常好」

2019-09-26 17:15

川普電話門╱麥康諾轟波洛西 卻與川普保持微妙距離

2019-09-26 17:10

川普施壓烏克蘭通話節本 重點一次看

2019-09-26 16:50

涉以黑手黨口吻威脅烏總統 川普斥彈劾為笑話

2019-09-26 16:41

嚴限電子菸銷售 紐約州、康州、羅德島響應

2019-09-26 15:32

「看到小丑想到槍手」 槍案受害家屬憂電影鼓勵犯罪

2019-09-26 15:31

全球城市AI整備指數今出爐 台北排名小型城市第21

2019-09-26 14:22

川普駁4項「沒有」 澤倫斯基不想捲美風暴

2019-09-26 14:13

吹哨者檢舉內容 美國會要求公布

2019-09-26 14:12

若白宮禁言將辭職？情報總監否認

2019-09-26 13:59

啟動彈劾川普調查 美眾院過半議員支持

2019-09-26 13:52

影／通聯紀錄未現「對價關係」 彈劾川普難度高

2019-09-26 13:09

川普自清變自爆？彈劾風暴：白宮公布烏克蘭門備忘錄

2019-09-26 12:54

川普陷「通烏門」 匿名舉報者有條件同意作證

2019-09-26 12:42

吹哨者舉報川普文件 國會情報委員讀後多認可信

2019-09-26 12:35

白宮公布與烏克蘭總統通話摘要 川普要求民主黨道歉

2019-09-26 11:36

川普會烏克蘭總統高來高去 怪誕滑稽儼然政治獨幕劇

2019-09-26 10:55

電話門延燒 川普遭彈劾調查

2019-09-26 00:46
看更多

熱門文章

提早退休住哪好？這10個城市條件最佳

2019-09-26 16:53

女醫遭性侵致失明癱瘓含恨離世 警追兇30年揪出色魔

2019-09-27 09:42

小心嬰兒出沒！日航飛機座位圖提醒 引起論戰

2019-09-27 09:57

最後一條生產線停工 夏普白色家電不再「日本製」

2019-09-26 18:01

天使臉孔、健美身材！俄超美「肌肉芭比」引熱議

2019-09-26 21:47

反對台索斷交 挺台索羅門前總理遭革職

2019-09-26 22:32

泰國女模陳屍沙發 多人竟網搜盼入手沙發「求好運」

2019-09-26 17:08

姊姊嫉妒模特兒妹妹美貌 割耳挖眼狂捅189刀

2019-09-26 16:43

川普施壓烏克蘭通話紀錄曝光 揭露機密世界秘辛

2019-09-26 22:00

澳洲烏魯魯10月27日起禁攀登 在世界中心呼喊愛成絕響

2019-09-26 23:10

檢舉內容曝光 白宮涉幫川普湮滅與烏通話逐字稿

2019-09-26 23:54

法國前總統席哈克去世 享壽86歲

2019-09-26 18:23

川普彈劾危機 美股三大指數全面下跌

2019-09-27 07:20

土耳其伊斯坦堡發生規模5.7地震

2019-09-26 19:40

小摩看日圓 年底貶至110

2019-09-27 02:02

Fed鴿派態度轉鷹

2019-09-27 02:04

法國前總統席哈克欣賞亞洲文化 曾批台灣公投

2019-09-26 21:58

吹哨者是誰 傳川普想揪出並暗示祭出叛國罪

2019-09-27 08:48

川普施壓烏克蘭通話節本 重點一次看

2019-09-26 16:50

影／屢次失言都能脫身 專家：川普是話術天才無誤

2019-09-26 18:36

吹哨者：川普政府官員試圖「封鎖」通話逐字稿

2019-09-26 21:34

英男超愛BTS！砸百萬想整形成智旻 卻遭朋友潑冷水

2019-09-26 21:47

離奇！坎特伯里大學男大生陳屍宿舍近8周沒人發現

2019-09-26 16:16

瑜伽、猛男都來了…巴黎老牌秀場轉型 撇物化女性

2019-09-27 09:00

驚！住進大麻屋 孕婦驗出毒品反應

2019-09-26 15:31

電話門舉報者謎樣身分 內容恐撼動川普總統大位

2019-09-27 11:41

餵褪黑激素讓幼童昏睡 恐怖托兒所：為方便照顧

2019-09-26 15:13

美企禁售華為的臨時豁免 可能不會再次延長

2019-09-27 08:43

JDI危機再起 陸財團傳將延後提供紓困金

2019-09-26 16:52

CNBC：美中貿易談判10月10日在華府復談

2019-09-27 08:01

川普：美中協議會比想像快

2019-09-26 23:58

美百年古董列車馳騁田野 一年僅載客2次

2019-09-26 14:30

川普拜託安倍協助連任 再以安保牌讓日本繳械

2019-09-26 18:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top