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不爽開徵富豪稅政見…華爾街大金主 揚言不挺華倫

2019-09-27 13:30世界日報 編譯潘勛／綜合26日電

華爾街大金主揚言不幫華倫(圖)，甚至改挺川普。 美聯社
華爾街大金主揚言不幫華倫(圖)，甚至改挺川普。 美聯社
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角逐民主黨美國總統候選人提名的聯邦參議員伊麗莎白‧華倫(Elizabeth Warren)的聲勢竄升，近幾份民調都超越前副總統白登，讓華爾街的民主黨金主大感震驚，揚言若是由她贏得民主黨提名來角逐2020年白宮寶座，那麼他們將袖手旁觀，甚至改挺共和黨的川普連任，原因在華倫對銀行界的態度，甚至比歐巴馬總統還嚴厲。

華倫公開痛批大銀行及大企業，財經新聞頻道CNBC最近幾星期訪問商業界幾位闊綽的民主黨金主、募款人，發現他們對華倫的看法漸趨一致。

一名不願具名的私募股權基金老闆表示，他進退兩難，原因在自己是民主黨員，想支持黨，但華倫會傷害到他，只好改挺川普連任。

角逐民主黨提名競選期間，華倫已多次提出計畫，包括開徵富豪稅，而節制華爾街的影響力。今年7月，她提議私募股權基金買下公司股份，就該為公司債務及員工退休金負起責任。同一期間，川普卻向企業富豪們伸出友善的手，大砍企業稅，鏟除管制法規。

華倫矢言，2020年總統提名初選時，不參與大型募款造勢，另保證不收特殊利益集團的捐款。今年第二季，她籌到至少1900萬元的競選經費，主要來自小額捐款。第三季將在30日結束。

相形之下，川普已籌到數億元捐款，金額之大，讓角逐民主黨提名者，不管誰出線，都相形見絀。

川普的競選陣營及共和黨全國委員會第二季已籌到1億元以上，這筆錢偌大部分來自大金主。8月間共和黨全國委員會募到的款項超過2300萬元，手頭有5300萬元可花。

民主黨全國委員會奮力想趕上共和黨，但8月只募到790萬元，目前負債720萬元。

向大金主示好並取得其支持的白登目前在某些民調小幅落後於華倫；最新的昆尼別克大學民調指出，華倫事實上與白登打成平手。有三位角逐民主黨提名的參選人8月收到華爾街的捐款，白登是其中之一。

民主黨川普捐款

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