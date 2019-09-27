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川普彈劾危機 美股三大指數全面下跌

2019-09-27 07:20經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美股周四收低，因川普彈劾危機和貿易不確定性居高不下，使市場對風險資產的需求下滑，但中國有意購買更多美國產品的消息抑制股市跌幅。

道瓊工業指數下跌79.59點或0.3%，報26,891.12點；標普500指數下跌7.25點或0.24%，報2,977.62點；那斯達克指數跌46.72點或0.58%，至8,030.66點。

周四公布的舉報內容顯示， 川普與烏克蘭總統的通話曾使多位白宮官員「深感不安」 ，白宮試圖封鎖相關通話紀錄。報告指控川普濫用職權，試圖尋求外國幫助來干預2020年美國大選。

另外，川普政府官員表示，美國不太可能再次延長允許美國供應商向華為供應產品的臨時豁免。美國將幫助沙烏地阿拉伯加強防空能力的消息，也加劇地緣政治的不安。

彈劾行動加劇了近期的市場動盪，Robert W. Baird的投資策略師Willie Delwiche表示：「彈劾事件是否會掀起更大的風浪，取決於外界的反應。如果沒有這分報告，可能只是短期波動。」

不過，中國外交部長王毅周四表示，中國願意購買更多美國產品。他表示，川普政府對許多中國產品免徵關稅，顯示善意。消息傳出後，標普500指數尾盤一度由黑翻紅。

臉書股價重挫1.5%，拖累標普500指數。消息人士透露，美國司法部也將展開對臉書的反壟斷調查。

美國周四公布的穩健經濟數據，並未提振市場情緒。瑞銀全球財富管理美洲首席投資長Mike Ryan表示：「與彈劾風險相比，市場似乎更關注川普的政策會如何影響貿易談判。此外，我們需要關注華府進一步分化，是否會對預算問題或基建支出方面的兩黨合作產生連鎖反應。 」

川普彈劾風波，使美股三大指數周四全面下跌。 路透
川普彈劾風波，使美股三大指數周四全面下跌。 路透
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